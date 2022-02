T'has passat tot el dia netejant, recollint aquí i allà, guardant les coses que estaven escampades per la casa i, no obstant això, en només un parell d'hores sembla que tot torna a estar brut. No és cert, és només la impressió, ja que el desordre dona sensació de brutícia i deixadesa encara que cada superfície de casa teva estigui lluent. No importa quant temps has emprat a endreçar la teva llar, si tens andròmines escampades per les habitacions, aviat (fins i tot a tu, que saps que està impol·lut) et farà la sensació que has de tornar a netejar.

Per a evitar aquest tipus de situacions i abordar les tasques més habituals de la casa, sense esforç i de manera natural, ha sorgit una nova manera d'afrontar les tasques quotidianes. És un truc de neteja fàcil i senzill que t'ajudarà a mantenir l'ordre i la neteja a casa per més temps. Es tracta de la regla dels dos minuts, un nou mètode de neteja que cada vegada guanya més adeptes perquè permet fer tasques simples i quotidianes i eliminar-les de la neteja general sense tot just adonar-te'n. Són coses molt senzilles que gairebé no et portaran temps i que, a canvi, et permetran viure amb més descans i sense tant d'estrès per mantenir la neteja. De fet, una vegada que introdueixis a la teva rutina el truc de neteja dels dos minuts, ja mai l'abandonaràs. Truc de neteja: la regla dels 2 minuts La regla dels dos minuts estableix que si per fer una tasca es tarda menys de dos minuts en fer-la, no cal deixar-la per després, sinó que el millor és realitzar-la i oblidar-se d'ella. És una regla de neteja que pots estendre a tota la família, en funció de les possibilitats de cadascun dels seus membres, i que s'adapta aviat i fàcilment a qualsevol estil de vida. Alguns exemples de tasques de neteja que pots fer seguint aquesta regla dels dos minuts són els següents: Rentar un plat (això et permetrà no acumular plats bruts a l'aigüera)

Posar una rentadora amb la roba del gimnàs (la tindràs llista per a quan la necessitis i no s'amuntegarà a la cistella)

Recollir la taula de centre del saló (evitaràs que allí reposin muntanyes de papers que, abans o després, llençaràs)

Penjar la roba que has usat (en comptes de deixar-la sobre una cadira, així impediràs que s'arrugui)

Buidar el rebedor (evitaràs que s'acumulin les cartes sense obrir i altres estris)