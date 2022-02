La segona Lluna plena de l'any rep el nom de 'Lluna de neu', i podrà visualitzar-se del 16 al 18 de febrer. El Real Observatorio de Madrid ha informat que aquesta fase lunar es veurà especialment "espectacular", ja que la seva sortida per l'est coincidirà amb la posta de sol. El punt màxim de visibilitat tindrà lloc aquest dimecres a les 17.57 hores, quan la Lluna estigui situada exactament a 180 graus enfront del sol.

Aquesta fase lunar es dona quan la Terra es troba entre el Sol i la Lluna, de manera que aquesta reflecteix la llum solar amb tota la seva cara visible, aconseguint la seva màxima il·luminació.

Per què s'anomena 'Lluna de neu'?

L'apel·latiu d'aquesta Lluna plena prové dels nadius americans. Tal com explica la NASA, en ser la Lluna plena de febrer, els membres de les tribus de l'actual nord-oest dels Estats Units l'anomenaven així, a causa de les fortes nevades que es produeixen en aquesta època de l'any a l'hemisferi nord. A més d'aquesta denominació, aquest fenomen rebia altres com 'Lluna de tempesta' o 'Lluna de la fam', ja que les fortes tempestes suposaven un impediment per a la pràctica de la caça i l'obtenció d'aliments.