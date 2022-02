Quan traiem la roba encara humida de la rentadora, tenim dues opcions. Podem estendre-la amb l'esperança que s'assequi, resistint les diverses condicions climàtiques de la temporada, o podem confiar l'assecament a un altre electrodomèstic, l'assecadora.

L'assecadora ha estat durant molt de temps l'aliat número u per a l'assecament ràpid, substituint la combinació natural de vent i calor. L'electrònica surt al nostre rescat i, afortunadament, l'assecadora és fàcil d'usar.

No obstant això, podem trobar-nos amb un gran problema: obrir la porta i descobrir que la nostra roba és ara apta per a nens. Però, com podríem evitar una possible contracció dels tèxtils?

Per què les peces perden talla

Comencem per tractar d'entendre quina podria ser la raó d'aquest inconvenient. Alguns associen el problema amb el tambor, la seva forma i els seus moviments.

No obstant això, generalment es culpa a la temperatura. De fet, una vegada que es tanca la porta i s'activa el programa, s'aconsegueixen altes temperatures a l'interior de l'aparell.

Això afectaria les fibres de la nostra roba i les "escurçaria", provocant el seu encongiment. Per desgràcia, cap peça estaria exempta d'aquest problema, des de les fibres naturals com la llana, el cotó i el lli fins a les fibres sintètiques com el niló. No obstant això, podem utilitzar alguns trucs.

Trucs per no encongir la roba a l'assecadora

En primer lloc, hem d'evitar eixugar completament la roba, almenys les peces més delicades que imaginem que corren el risc d'encongir-se. Això significa que hem de deixar-la una mica humida, potser seleccionant un programa específic, que moltes assecadores tenen de sèrie, com per exemple:

- La indicada pel símbol del penjador, que significa penjar la roba i deixar-la eixugar a l'aire, fora de l'armari.

- L'indicat pel símbol de la planxa, que suggereix completar el procés d'assecament durant la planxada gràcies al vapor.

A més, podríem utilitzar el programa preestablert per a peces delicades, com la seda, amb cicles curts i temperatures més baixes.

Finalment, en lloc de carregar el tambor amb peces barrejades, podríem dividir les peces segons el teixit ajustant manualment la temperatura i la durada i fent una comprovació a mitjan cicle.