En plena escalada del preu de la llum, utilitzar correctament els electrodomèstics és fonamental per a tractar d'estalviar uns euros. La vitroceràmica és un dels aparells que utilitzem amb més freqüència, ja que és bàsic per a cuinar, per la qual cosa és aquí on es poden esgarrapar uns quilowatts a la factura.

Un dels mètodes de cuinat més recurrents és cocció. És fonamental per a bullir aliments com la pasta, l'arròs, verdures o patates. Per a això, l'habitual és posar una olla amb aigua al foc i, quan bull, afegir l'aliment que volem coure. Però hi ha una manera més econòmica i ràpida de fer-ho.

El mètode en qüestió és tan senzill com tapar l'olla en la qual volem bullir l'aigua. Amb això podrem aconseguir el punt d'ebullició més aviat i, a més, amb menys despesa d'energia. Si amb l'olla destapada l'habitual és posar el foc al màxim, seguint aquest consell podrem fer-ho en el mateix temps emprant la meitat d'energia.

No sols això. Per exemple, bullir pasta amb la tapa posada evita, a més, la condensació. I amb això ens permet no encendre la campana extractora, un altre electrodomèstic que forma binomi habitual amb la vitroceràmica quan es tracta de bullir.

Com netejar la vitroceràmica

La vitroceràmica és un dels electrodomèstics que més brutícia acumulen. La seva contínua exposició a menjar, a més a alta temperatura, la converteixen en la "víctima perfecta" de la brutícia. Netejar-la a fons requereix una labor minuciosa. Aquí trobareu un truc infal·lible per a arribar fins on molt pocs porten.

La lògica en netejar la vitroceràmica convida, sobretot, a centrar-se en els focs. És el normal. D'una banda, és una de les zones que es troben més a la vista i, per descomptat, la que entra en contacte amb olles, paelles i altres estris de cuina.

Per a netejar aquesta part hi ha nombrosos trucs. Si bé, aquí ens centrarem en un altre lloc que acumula molta brutícia i que no es cuida sempre com es deuria: les vores. Per a accedir aquí hem d'utilitzar una fulla. Ens pot servir la típica rasqueta per a la vitro.

La passem amb cura pel bisell de la vitroceràmica. Immediatament veurem com surt el greix i brutícia acumulada.