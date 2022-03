El detergent per a rentar la roba és una cosa que usem amb molta freqüència. Si no de manera diària, diverses vegades a la setmana es fa servir el detergent per a la nostra rentadora. Conscient d'això, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha realitzat un estudi on ha assenyalat quin és el millor detergent de supermercat per a la nostra casa. L'escollit és aquest d'Aldi.

L'estudi en concret de l'OCU s'ha centrat únicament en els detergents per a la rentadora i netejar la roba. Els factors a tenir en compte a l'hora de triar el millor són, òbviament el preu i l'eficàcia, a més que sigui respectuós amb el medi ambient. Òbviament, s'han seleccionat entre els diferents formats de detergents, com són en càpsules, en pols i en líquid. Per a això, s'ha fet servir el mateix model de rentadora, amb la mateixa quantitat d'aigua, de rentada i la dosi recomanada pel fabricant en l'etiqueta. S'ha valorat l'actuació en quinze tipus de taques, parant atenció a les de greix, oli, sang i llet. A més d'unes altres també molt habituals com les de maionesa, cafè o vi. Concretament, han estat 48 detergents de rentadora analitzats per l'OCU. El millor detergent Com ja s'ha assenyalat anteriorment, per a l'OCU, el millor detergent és un que es comercialitza en els supermercats Aldi. El seu nom és Esselt i té la millor puntuació de totes. Aquest detergent de supermercat ve en un envàs de plàstic d'1 litre i té un preu de 4,09 euros. Amb ell dona per a unes 28 dosis, per la qual cosa la unitat té un cost de 0,14 euros. L'OCU destaca la seva excel·lent relació qualitat-preu. En segona posició, es troba el detergent líquid Ecover, que es ven en el Carrefour per 8,22 euros. Completa el podi el Seventh Generation Free & Clear Sensitive, el qual es ven a Amazon per 9,99 euros.