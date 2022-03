Les canonades embussades són un maldecap. Tot i que es comercialitzen multitud de productes per desembussar l'aigüera, a vegades en els productes més senzills està la solució. Abans de fer-te amb articles cars, que a més acostumen a contenir molts químics i tenir una olor molt forta, t'aconsellem provar aquest remei casolà.

Per desembussar les canonades, tant de la dutxa, la banyera o de l'aigüera, només has d'utilitzar aigua bullent i lleixiu. Per cada cinc litres d'aigua s'ha de tirar un got de lleixiu. L'aigua bullent és un perfecte desembossador. A més, en portar lleixiu s'eliminen olors i es desinfecta. Una altra de les mescles estrella per netejar l'aigüera és el vinagre amb bicarbonat.

L'ideal és deixar aquesta mescla actuar durant deu minuts i després deixar córrer aigua freda una estona. En cas d'embussos persistents es pot deixar actuar tota la nit i obrir l'aixeta al matí.