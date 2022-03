Mercadona (amb el permís de Lidl) s'ha convertit en líder dels cosmètics low cost. La marca Deliplus s'ha fet un lloc rellevant en els tocadors de moltes llars amb productes d'allò més variats: cremes, gels, maquillatge... L'última bomba de la marca ha estat un pintallavis mat que arrasa entre les influencers.

Un altre dels punts forts de la marca de cosmètica de Mercadona són els clons, productes a baix preu que s'assemblen (i molt) a uns altres de luxe que en moltes ocasions multipliquen per 10 el preu dels oferts sota el segell Deliplus.

En aquesta ocasió els consumidors s'han tornat bojos amb una colònia low cost que recrea la fragància que utilitzen des de la infància tant la princesa Leonor com la seva germana, la infanta Sofía. Es tracta de l'aigua de colònia Simply Flowers, una fragància en la qual predomina l'olor de flor del taronger i s'assembla a la colònia *Nanos, la colònia original que fan servir les filles dels reis.

Si bé el producte original no té un preu massa desorbitat (pot comprar-se per menys de 20 euros) la colònia de Mercadona, Simply Florwers, costa tan sols 4,50 euros.

De 80 a 8 euros: Mercadona també té la colònia de la reina Letizia

Precisament, un dels llançaments més recents és el de Complicity Woman, la nova fragància de Mercadona i que imita el perfum que fa servir la reina Letizia, Aire, de Loewe. Les dues tenen tocs fruiters.

Segurament per als olfactes més experts existeixen matisos significatius, però el que no passa inadvertit per a ningú és la diferència de preu. El nou producte de la marca Deliplus de Mercadona té un cost de tan sols 8 euros mentre que el producte original de la mateixa grandària oscil·la entre els 70 i els 80 euros depenent del punt de venda.