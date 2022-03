Si no saps com netejar les ampolles d'acer inoxidable, no et preocupis: les solucions són senzilles. Aquests són els consells que pots seguir perquè la teva ampolla torni a semblar com nova.

Les ampolles d'acer inoxidable són cada vegada més populars. Moltes persones les han preferit a les habituals ampolles de plàstic. Això és òbviament un aspecte positiu, ja que la primera conseqüència és una important reducció dels residus. Un altre factor positiu és l'aspecte econòmic: amb les ampolles d'acer no cal comprar sempre noves ampolles de plàstic. Com es netegen les ampolles d'acer inoxidable? Hi ha un dubte que tenen moltes persones que utilitzen aquestes ampolles: com han de netejar-se perquè no facin olor d'humitat? Aigua i bicarbonat El primer consell té a veure amb l'aigua i el bicarbonat de sodi: dos ingredients molt simples que quan s'ajunten són l'aliat perfecte per a les tasques de neteja. El procediment correcte és crear una mescla combinant els dos ingredients en qüestió. A continuació, ajudant-nos d'un raspall de dents freguem la mescla a l'interior. Ha de deixar-se actuar durant 15 minuts, després de la qual cosa podem aclarir amb aigua tèbia i deixar que s'assequi bé. Vinagre El vinagre no tan sols permet una neteja adequada, sinó que també elimina les males olors. N'hi ha prou amb omplir la meitat de l'ampolla amb vinagre i l'altra meitat amb aigua. El millor és deixar la barreja tota la nit i esbandir l'ampolla amb aigua tèbia al matí. En aquest cas és necessari treure el tap i el resultat serà impecable. Neteja al rentavaixella Finalment, si tens poc temps, una altra opció és el rentavaixella. Quan decideixis rentar la teva ampolla, pots col·locar-la boca avall i sense el tap. Només queda afegir el detergent habitual i rentar. Quedarà com nova.