Lidl ho ha tornat a fer. La cadena de supermercats alemanya ha tret una línia de perfums que, segons els experts, s'assemblen (i molt) a fragàncies cares. Han fet dues línies: una per a home i una altra per a dones.

Segons l'usuari de TikTok @josegourmand, especialista en perfums que compta amb més de 130.000 seguidors, les còpies de fragàncies de Lidl són les següents:

Les d'home: "Número 1", equivaldria a "One MIllion"; "X Bolt", seria l'equivalent del supermercat americà de la cèlebre "Boss Bottle"; "Dark Code", s'assembla a "Armani Code"; "Unicko", guarda relació amb "Solo Loewe"; "Acqua Fresh", té similituds amb "Acqua de Gio"; i "Victory", s'assembla a la popular "Invictus".

Aquesta no és l'única línia que ha tret Lidl. La cadena de supermercats amb presència a tota Espanya també ha elaborat una línia de dona: Segons el mateix expert, "Aura Nova York", s'assembla a "Be Delicius" de DNKY; "Aura Explendor" a "J' Adore"; "Aura d'Amor" a "Amor Amor" de Cacharel; "Aura En Rosa", a "La vie est Belle"; "Aura D' Elle", Narciso Rodríguez for Her; "Aura de Aguamarina", a "Acqua di Gioia"; "Anga Angelica", a "Angel Muggler"; "Aura Unicke", a "Ella" d'Arma.

Lidl és una cadena de supermercats alemanya fundada en 1930. Va començar a expandir-se en la dècada dels 70 del segle passat pel país germànic i, a la fi dels 80 ho va fer arreu d'Europa. La seva primera botiga a Espanya la va obrir a Lleida en 1994. Des de llavors compta amb més de 600 supermercats per tot el país.