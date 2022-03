Tot i que l’hivern és una de les èpoques preferides de la gent per poder quedar-se a casa calentons i veient sèries, no ho és per a aquells que han de fer la bugada i no disposen d’assecadora. Entre el fred, el vent i la pluja, estendre la roba a l’exterior resulta una mica complicat i per això, en moltes ocasions, és necessari estendre-la dins de casa. A continuació, mostrarem uns quants trucs per a aquells que temen la humitat per eixugar la roba dins de casa:

No title És molt important posar la rentadora sovint, així tindràs molt més espai per estendre-la i no se t’acumularà.

Escull l’estenedor adequat, és molt millor un que puguis col·locar als llocs més càlids de la llar, a prop de finestres (per a així poder ventilar) i, si és possible, on li toqui el sol.

Intenta col·locar l’estenedor a prop dels radiadors perquè així amb la calor que aquests desprenen, la teva roba es podrà eixugar abans i serà més fàcil evitar que faci olor d’humitat. Així pots rentar plumífers i jaquetes a la rentadora perquè quedin com nous Tot i que, evita tot el que puguis eixugar la roba als radiadors ja que aquesta podria o bé encongir o tornar-se més dura.

Utilitza penjadors per estendre la roba, d’aquesta manera serà més ràpid i fàcil que s’assequi, i perquè s’arrugarà menys.

Mira de treure l’excés d’aigua de la roba, si la peça es renta a mà és tan senzill com escórrer la peça al màxim i si es renta a màquina utilitzar el mode centrifugat.

Si sacseges la roba abans d’estendre-la, no només evites excés d’humitat, sinó que també evites les arrugues.

Un altre truc és obrir la finestra per a així poder evitar les humitats. Mètode infal·lible per combatre insectes i plagues a casa: així s’acaba amb el bitxo de la humitat Altres trucs Altres productes que poden ser de gran utilitat davant les humitats (que no només poden afectar la nostra roba, sinó també les parets i fins i tot la salut) són els deshumificadors portàtils, que a més es poden situar a qualsevol habitació de la casa. A Amazon, n’hi ha una gran varietat i aquest, que es ven <strong>des de 49,99 euros</strong>, consta d’una «deshumidificació eficient i baix consum d’energia» segons es defineix a la pàgina web. A més, no fa cap tipus de soroll molest i es pot utilitzar en un rang de 10-25 m2 i 15 m2.