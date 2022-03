A les vivendes hi sol haver molts focus d’humitat, des de roba estesa a l’interior de les cases fins a l’aigua de la pasta que bull. Però a més, de les vivendes s’entra i surt, s’obren finestres per ventilar, les mateixes parets transpiren i tenen també petites fissures.

Qualsevol renovació trivial d’aire, com per exemple l’obertura d’una finestra, provoca no obstant una pèrdua d’humitat relativa bastant important. En altres paraules, el vapor d’aigua «s’escapa fora» molt més ràpidament que la calor, just a causa de les propietats físiques dels gasos. S’arriba, per tant, a la paradoxa que a l’hivern, renovar l’aire sense aportar humitat pot empitjorar la qualitat de l’aire, perquè el deixa massa sec.

Zones costaneres

No obstant, és habitual que a les vivendes hi hagi humitats, sobretot en zones costaneres –no s’ha d’oblidar que Espanya és una península envoltada d’aigua i que hi ha dues comunitats autònomes conformades per illes– i en les que un riu travessa la ciutat –Espanya compta amb una rica varietat hidrogràfica, representada per 34 rius principals–.

Treure la humitat en una vivenda és prou complicat, i més si hi ha hagut aparició de floridura, que és un fong que es troba tant a l’aire lliure com en llocs humits i amb baixa lluminositat i es manifesta en diferents colors com el vermell, el negre, el blau, el verd i el gris.

Producte miraculós

Hi ha deshumidificadors elèctrics per eliminar la humitat i diferents tipus de <strong>plantes d’interior</strong>, com la begònia, que també ajuden a suprimir la floridura.

Però, a més, també hi ha un producte barat i molt comú que és capaç d’absorbir la humitat: la sal marina. Posar en un recipient una mica profund sal marina i col·locar-lo a les zones més humides de la casa ajuda a assecar l’ambient. Això sí, convé canviar aquesta sal cada cinc o set dies, perquè la sal pugui absorbir aquesta humitat completament.

La sal marina també es pot col·locar dins d’un armari, cosa que, a més, evitarà que la roba adquireixi pudors provocades per la humitat.