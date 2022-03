Vas al supermercat i et trobes que els ous no estan refrigerats, però quan arribes a casa i acostumes a ficar-los ràpidament a la nevera per a la seva conservació. Potser no té molt sentit, però és el que has vist tota la vida a casa i has agafat aquest costum. Però, has arribat a pensar alguna vegada si és el correcte?

El més important per als ous és que no pateixin canvis de temperatura molt grans o fins i tot extrems. Per això ens els trobem en els supermercats fora dels refrigerats, perquè després en el trajecte fins a casa o durant l'estona que passem al supermercat s'escalfarien i, més tard, de nou passarien a la nevera, per la qual cosa la cadena de fred seria un desastre. Mai els rentis Els ous cal guardar-los en un lloc fresc i sec i el frigorífic és el lloc més indicat. I a més, a l'estiu les altes temperatures també els afecten. De totes maneres, davant el dubte és millor que estiguin a la nevera perquè la petita capa que protegeix l'ou en el seu interior, la cutícula, es pot trencar pels canvis de temperatura. I en la pela és on estan els bacteris i la temuda salmonel·la. Tot i això, tingues en compte una cosa molt important. Estiguin a la nevera o no, mai els rentis. Encara que la closca estigui bruta, per dins l'ou està perfecte. Manipular-lo i alterar aquesta closca és una porta als bacteris. I el segon és que, una vegada els fiquis a la nevera, no cal treure'ls d'aquí. Duren més dins de la nevera Un altre avantatge és que, com és lògic, duraran més que si es deixen fora. El fred fa que la clara quedi més densa i la gemma més concentrada, la qual cosa és bo per a les preparacions culinàries. En definitiva, que encara que els vegis en el supermercat fora dels refrigeradors i encara que es puguin mantenir a casa fora de la nevera, és millor guardar-los en fred.