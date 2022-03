Si volem fer-nos responsables del nostre propi espai enjardinat de casa o un petit hort hem de seguir algunes pautes i consells per tenir un èxit assegurat. Si volem tenir la zona verda en condicions o cultivar alguns productes a casa hem de valorar algunes accions i tenir en compte petits detalls que poden passar desapercebuts, però que són de gran importància.

Aquests consells van dirigits tant si tenim un jardí com un hortet. La direcció i les hores de sol per exemple són importants. A l’igual que disposar d’aigua potable a prop, ja que és la font de vida per a moltes plantes, fruites i hortalisses. Primer de tot, és aconsellable triar un lloc on de la llum natural la major part del dia. La millor orientació és la de sud i sud-oest.

- En comptes de tests, utilitza les taules de cultiu o jardineres grans creades per a aquest efecte. Amb elles aconseguiràs la profunditat necessària per a aquests cultius, que és d’un mínim de 30 cm, excepte per a les aromàtiques que requereixen menys. Millor també si té potes i està a la nostra altura, així evitarem haver-nos d’ajupir constantment. Si compten amb rodes, ens permetrà desplaçar-ho i orientar-los a la llum segons la temporada.

- Empra un substrat orgànic que retingui els nutrients fonamentals. La mescla ideal es compondria d’un 40% de fibra de coco i el 60% de bicompost.

- Encara que poden utilitzar-se llavors, és millor partir d’esqueixos, perquè el creixement serà més ràpid i requereixen menys cura.

- Instal·la si és possible un sistema de reg, li procuraràs sempre la humitat que precisa i no hauràs d’estar tan pendent d’ell.

Seguint aquestes petites passes de fàcil compliment podrem tenir sempre a punt el nostre espai enjardinat, plantes al balcó o el petit hort urbà que cada vegada està tenint més seguidors i aficionats.