La rentadora és un dels principals electrodomèstics de la llar. Tot i que és de gran ajuda, de tant en tant poden sorgir dubtes sobre quines coses poden o no netejar-s’hi, per temor d’espatllar l'electrodomèstic. A continuació et mostrem una llista de coses que potser no sabies que sí que pots ficar a la rentadora.

Peluixos

Algunes restes de menjar i pols es poden acumular en els peluixos dels més petits de la casa. Per a netejar-los com cal pots ficar tots els peluixos que puguis en la rentadora i posar un programa per a peces delicades amb només una mica de detergent. Alerta! Si algun té piles recorda que primer cal treure-les

La cortina de la dutxa

Hi ha certs articles de plàstic que es poden ficar a la rentadora. Si la cortina del bany necessita una neteja, es pot rentar amb un programa a baixa temperatura –ja que la calor podria fer-la malbé–. Així mateix, caldrà utilitzar un cicle curt i sense centrifugat per evitar que es trenqui.

Les estores del cotxe

No hi ha dubte que les estores dels cotxes acumulen molta brutícia. Si es volen netejar a la rentadora, el primer que s’haurà de fer serà passar-los un aspirador, i ja estaran a punt per ser rentades amb un programa curt.

Catifes sintètiques de puzle

Tens nens a casa? Si la resposta és afirmativa és possible que tinguis a casa una d'aquestes catifes de puzle tan segures i pràctiques. Per a rentar-les només hauràs de desmuntar-la i posar-la al rentavaixelles o a la rentadora amb un programa d'aigua freda.

Peces de Lego

Sí, així és. Quan s’utilitzen durant molt temps, és probable que les peces de Lego acabin acumulant brutícia incrustada, la qual cosa suposa un perill tenint en compte que alguns nens se les poden ficar a la boca. Per netejar-les, es poden posar a la rentadora dins d’una bossa de reixeta que impedeixi que s’escampin.

Coxins

Amb el pas del temps, els coixins del dormitori tendeixen a tornar-se d’un color groguenc, a causa de la suor i la saliva que es desprèn al dormir. La solució pot ser ficar directament el coixí a la rentadora, sense funda. Es pot rentar d’aquesta manera tant si són sintètics com de plomes. En treure’l de la rentadora, és recomanable deixar-lo assecar a l’aire lliure perquè no agafi humitat ni aparegui floridura.

Les estores antilliscants de la dutxa

Les estores que es col·loquen al terra de la dutxa o banyera per no caure poden ser el caldo de cultiu perfecte per a la creació de floridura. Per evitar que això passi, pot ficar-se a la rentadora amb un programa fred i centrifugat curt.