Una de les coses que hem de saber en plantejar-nos perdre greix abdominal o qualsevol altre tipus de greix és que no podem plantejar-nos perdre tan sols d’una zona localitzada, ja que quan ens aprimem ho fem de forma generalitzada. Per al greix abdominal, són efectius els exercicis d’abdominals, però no són els únics que hem de practicar, ja que cal complementar-los amb exercicis de força si volem que el nostre cos quedi tonificat.

Òbviament, l’alimentació juga també un paper molt important. Per a aprimar-se cal aconseguir un dèficit calòric, i aquest s’obté o menjant menys o cremant més.

l nostre pes depèn bàsicament de quatre factors: l’edat, el sexe, el metabolisme i l’activitat que tinguem. No s’aconsella perdre més de 500 calories a la setmana, la qual cosa es tradueix en aproximadament 500?g de pes. Però per a aconseguir-ho, no es tracta d’anul·lar cap grup d’aliments, sinó de reduir aquells que ens aporten calories buides (és a dir, els que no ens aporten nutrients). També hem d’abandonar la idea de realitzar dietes molt estrictes, ja que l’única cosa que aconseguirem és recuperar el pes perdut una vegada tornem a subministrar al nostre organisme els aliments que havíem evitat. El que sí que hem de fer és reduir els sucres, evitar els menjars processats, no beure alcohol i intentar menjar aliments rics en fibra així com menjar més carns magres, fruita seca i verdures. Hem de pensar, per tant, en una dieta més a llarg termini. Un altre aspecte que no ens ajuda a aprimar és l’estrès, ja que bloqueja els greixos i és més difícil cremar-los, Per la qual cosa un bon consell és proporcionar-li al cos la tranquil·litat que necessita, i això podem aconseguir-ho controlant les nostres emocions, practicant activitats com el ioga o la meditació i dormint prou.

Beure molta aigua es torna imprescindible, perquè encara que no aprima en si, ens sadolla i ens ajuda a eliminar toxines i greixos.

En resum, no hi ha cremes ni dietes miraculoses. L’important és el compromís Sent ferms i constants i portant una vida més activa i saludable veurem com a poc a poc anirem perdent pes i aconseguint aquest cos que tant desitgem.