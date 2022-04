És cert que els gossos són els millors amics de l’home i els més fidels. Però els gats van aparèixer a la Terra abans que els gossos i que molts animals que han arribat a ser domèstics.

No obstant, han sigut un dels últims a ser domesticats. Potser es deu al fet que un gat no té amo: són animals que permeten que els donis aliment i empara i, amb sort, permetran que els acariciïs i juguis amb ells, però sempre quan ells vulguin i el temps que ells determinin. Una cosa que has de tenir en compte si vols adoptar-ne un.

Però hi ha cinc coses, almenys, que un gat odia dels humans, i que convé evitar si vols que el teu felí es porti bé amb tu.