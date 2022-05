L'all es pot prendre de moltes de maneres, es pot partir en rodanxes i fregir per a amanir qualsevol plat, però hi ha receptes que no serien el mateix sense l'all, ja que és el seu ingredient principal.

Sopa d'all

Ingredients per a dues persones:

Pa sec al gust

4 grans d'all

2 litres de brou

Sal

Pebre roig

Oli d'oliva

3 ous

Xoriço

Elaboració:

En una paella es fregeixen els alls en làmines i es reserven, en aquest oli amb sabor d'all es tira el pa en rodanxes i es fregeix, però no gaire, més tard s'afegeix una altra vegada l'all, una mica de xoriço, pebre roig, s'ofega una mica i després se li afegeix el brou, es deixa que cogui a baixa temperatura. Quan la sopa ha espessit una mica, es tiren els ous amb el foc molt baix, o fins i tot apagat, fins que es facin.

Allioli

Ingredients per a dues persones:

1 gra d'all

100 ml d'oli

1 ou

Una mica de vinagre

Sal

Julivert

Elaboració:

Es posa en un got per a batre l'all en trossos i l'ou, es bat a poc a poc mentre es tira l'oli a poc a poc, com si es fes una maionesa, quan ha emulsionat es pot tirar un polsim de sal, el julivert picat i una miqueta de vinagre i remoure fins a arribar a la textura desitjada.

"Ajoblanco"

Ingredients per a dues persones:

200 g ametlles crues

2 grans d'all

100 g de molla de pa

1 litre d'aigua

100 ml oli d'oliva

Vinagre

Sal

Elaboració:

Posar en remull la molla de pa perquè s'estovi, una vegada estigui tova, s'introdueixen en un got per a batre tots els ingredients menys l'oli i es tritura, una vegada triturat, s'afegeix l'oli a poc a poc perquè emulsioni. Si no es té una batedora molt potent, és recomanable deixar les ametlles en aigua un temps perquè s'estovin.

Bacallà a l'"ajoarriero"

Ingredients per a dues persones:

250 gr. Bacallà

500 gr. patates

3 grans d'all

1 vitet

1 pimentó de morro

1 pebrot verd

1 tomàquet

1 ceba

2 ous durs

Oli

Aigua

Nous

Sal

Elaboració:

Cal preparar el bacallà dessalant-lo i tallant-lo en petits trossos. Per a dessalar-lo cal deixar-lo en aigua abundant unes 24 hores canviant-li l'aigua cada 8 hores. Es couen els ous i es reserven. A continuació, es fregeixen els alls en làmines, els pebrots i la ceba amb el vitet, posteriorment es tira el bacallà picat en trossos petits o engrunat i deixa que es cuini uns minuts, finalment se li afegeix el tomàquet ratllat, la sal i es cuina a foc lent durant 20 minuts, si és necessari, se li afegeix una mica d'aigua. Per a decorar es tiren per damunt els ous durs ratllats i les nous picades.

Pollastre amb allada

Ingredients per a dues persones:

Un pollastre trossejat

5 grans d'all

Farina

Suc de llimona

Brou de pollastre

Oli

Sal

Vi

Llorer

Julivert

Elaboració:

Es posa el pollastre en farina i es fregeixen els trossos perquè l'exterior es dauri, en una altra paella es fregeixen els alls en làmines i es reserva. Quan el pollastre està daurat es tira el suc de llimona i un rajolí de brou de pollastre, es deixa a foc lent perquè es vagi fent, una vegada evaporat el líquid es tira el vi blanc, l'all picat, el julivert, la sal, el llorer i es deixa una mica més fins que el pollastre estigui fet.