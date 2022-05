Netejar la casa és una tasca tediosa. A gairebé ningú li agrada fer les feines de casa, però sempre hi ha trucs que es poden posar en pràctica per a estalviar temps i esforç a l'hora de posar la teva casa a punt. De fet, les xarxes socials i els grups de WhatsApp s'han establert com un bon nínxol en el qual buscar consells perquè aprenguis trucs que et faran més fàcil la vida.

Després de planxar una de les coses que més mandra fa és netejar els vidres. Molt poca gent té trucs eficaços en aquest sentit. Gairebé sempre ens queixem que els vidres queden bruts perquè els passem una baieta que no és l'adequada.

Per a això els experts en neteja tenen trucs que poden ser eficaços com per exemple el d'utilitzar l'alcohol de neteja. No necessita assecat i és molt fàcil d'usar. N'hi ha prou amb aplicar-ho i ja està. No cal passar una baieta posterior. Són tot avantatges perquè s'estalvia tant materials com temps. I això a l'hora de fer les feines de casa és or.

No obstant això, Leroy Merlin compta amb un producte per a deixar els vidres brillants i transparents que no necessita baieta ni del nostre esforç. Es tracta d'un aspirador netejavidres que pots adquirir per menys de 40 euros. "Aspirador de finestra Aquanta Clic de Leifheit". Neteja els vidres en una passada gràcies a la seva funció d'aspiració automàtica, evitaràs el molest degoteig i les antiestètiques estries. A més de finestres, l'aspirador també pot netejar altres superfícies llises, com a miralls, taulells, mampares de dutxa o taules de vidre. Ofereix una pràctica funcionalitat en 360° que permet netejar els cristalls també en diagonal o boca avall. La bateria d'ions de liti, amb una autonomia de 30 minuts, permet netejar fins a 85 m² sense haver de parar per a carregar-la. Aquest aspirador de finestra es pot utilitzar amb qualsevol pal amb Clic System de Leifheit. D'aquesta manera es pot augmentar el seu abast fins a 4 metres, la qual cosa permet netejar sense problema també finestres altes i hivernacles.