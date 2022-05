No sé si només em passa a mi, però en aquesta època de l'any veig a tothom amb el maco pujat. De veritat, les primeres mostres de bronzejat senten la mar de bé! Per això, mentre et poses al dia amb el teu to tropical, et portem la tendència de maquillatge que t'ajudarà a sublimar-ho: l'efecte 'bonne mini'. Una pell saludable, amb un acabat daurat natural i envoltat de lluminositat. Aquestes són les claus de la tendència 'bonne mini' que s'imposa aquesta temporada. Així que ja saps, no es tracta de prendre el sol a la babalà, posant en risc la teva salut. Aprovisiona't de protecció solar i acarona la teva pell, proporcionant-li la hidratació que necessita. Una vegada t'asseguris de tenir el llenç preparat, el maquillatge serà el teu aliat. En concret, la pols bronzejadora i els il·luminadors.

Eliecer Prince, National Makeup Artist de la marca Guerlain, ens dona les 5 claus per aconseguir aquest efecte. Troba el to correcte . A part de la classificació clàssica de la pell en 'clara', 'mitjana' i 'fosca', has de tenir en compte les subtonalitats del producte a l'hora de triar-lo. Els més rosats casen bé amb les pells fredes, mentre que els cutis càlids hauran de decantar-se per subtons rogencs i daurats.

Segueix la regla del 3 . El gest 'bona cara' comença en el lateral del front, baixa cap a la templa i es torna a corbar cap al pòmul. Cal marcar-lo bé, però amb moviments suaus, circulars i amplis, i seguir després el dibuix cap a la línia de la mandíbula. En acabat, cal difuminar per tot el rostre i el coll!

Tria una brotxa àmplia i arrodonida . L'èxit del teu maquillatge dependrà en gran manera de la brotxa que utilitzis. La més adequada serà una àmplia i de punta suaument arrodonida, per poder distribuir el color de manera uniforme i sense que quedin línies de demarcació.

Utilitza la tècnica del Roll-Up . Consisteix a no fer servir únicament l'extrem superior de la brotxa, sinó que has de girar-la entre els dits mentre vas aplicant el color per a estendre'l també pels costats de manera uniforme.

Nota les pessigolles. Si l'aplicació no fa pessigolles és que alguna cosa s'està fent malament. La brotxa no ha de fregar la pell si es desitja aconseguir un efecte transparent i natural.