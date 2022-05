Les empreses d’organització de casaments recuperen la il·lusió

El camí cap a l’altar s’ha fet extremadament llarg en els darrers dos anys per a moltes parelles que han hagut de posposar el «sí, vull» a causa de la pandèmia i les restriccions sanitàries. Enguany, però, les entitats i negocis que es dediquen a l’organització de casaments tenen el dit índex a punt per prémer el botó de «play» per fer ressonar el cànon de Pachelbel. El vicepresident de l’Associació d’Empreses de Gestió d’Esdeveniments i Casaments de Catalunya (AEGE), que aplega una seixantena d’empreses i entitats del sector, Santi Carda, destaca que aquest estiu es faran sonar moltes campanes: «Està tot programat i l’estiu ple perquè la gent té ganes de festa i encara s’arrosseguen molts casaments posposats per la pandèmia. Cal tenir en compte que l’any passat els casaments que es van celebrar encara comptaven amb restriccions horàries i aforaments limitats. Aquest any s’estan recuperant les cerimònies de gran format tot i que també hi ha casaments de l’època de la pandèmia que no es recuperaran».

Per al vicepresident de l’AEGE, que també és president del grup Cal Blay, un conglomerat d’empreses dedicades al càtering i la restauració per a convits, serà «complicat» que es recuperin tots els clients que s’han perdut en els darrers dos anys. «El 2020 els casaments van baixar un 90%, i el 2021 també van baixar un 60%. Som una activitat temporal que bàsicament se celebra els dissabtes i principalment els dissabtes d’estiu. Aquest any estirarem la temporada una mica, i és cert que si fa bon temps la tendència natural serà allargar les cerimònies de la temporada d’estiu, però no podem inventar-nos més dissabtes».

Per aquest motiu, des de l’AEGE reivindiquen a la Generalitat una línia d’ajudes que els inclogui i els compensi per les pèrdues sofertes: «Fa molt temps que demanem i reivindiquem ajudes perquè no se’ns identifica ni com a restauració ni com a oci nocturn... No se’ns reconeix com un col·lectiu propi i no s’han rebut ingressos i hi ha gent que s’ha hagut d’endeutar i gent que sortirà perjudicada perquè cal tenir present que el manteniment de les finques té un cost elevat i sovint es mantenen tot l’any perquè estiguin a punt per uns dies concrets. I no només això, també hi ha molts negocis que depenen de la celebració de casaments, com ara: floristeries, empreses audiovisuals, fotògrafs...». Des de l’AEGE subratllen que molts negocis van realitzar esforços «extraordinaris» per romandre oberts durant els pics de pandèmia i afegeixen que en alguns moments les indicacions sanitàries han sigut «poc clares» pel que fa al seu sector, un fet que els ha obligat a aplicar la lògica però que també els ha deixat sense informació clara sobre com havien d’actuar.

Ambient prepandèmic

Fonts del sector apunten que aquest estiu l’ambient que es respira recorda a la temporada d’abans de la pandèmia. Les mateixes fonts afegeixen que, tot i que les xifres són bones per aquesta temporada, el nombre de convidats en aquestes celebracions ha disminuït lleugerament i ho atribueixen a una disminució del pressupost, tot i que destaquen que han recuperat les xifres de reserves d’abans de la pandèmia. D’altra banda, tot i que la pandèmia sembla un relat del passat en molts àmbits de la societat, els organitzadors d’esdeveniments consultats indiquen que encara hi ha clients que demanen mesures concretes per prevenir contagis, sobretot en casos on hi ha familiars que formen part de col·lectius de risc. En aquest sentit, per exemple, sí que expliquen que els han demanat evitar zones interiors i prioritzar els exteriors, més mesures de control, com gels desinfectants i, en la mesura del possible, prioritzar el distanciament.