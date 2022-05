Les millors illes per gaudir del viatge de noces

Els viatges de noces representen un espai d’idil·li vacacional per estar amb la parella i iniciar un nou capítol vital. Són moltes les destinacions que es poden escollir per fer aquest viatge, aquí us recollim algunes de les destinacions que, a només unes poques hores de distància, us faran sentir que esteu en un paradís perquè són veritables joies de la naturalesa on trobareu la pau i la tranquil·litat que busqueu així com paratges que us deixaran sense al·lè. Des d’illes d’origen volcànic com les Açores o les Canàries a l’oceà Atlàntic a illes mediterrànies amb poblets de cases blanques, flors i platges d’aigua cristal·lina com les que es poden trobar a les illes Balears.

D’illa en illa

Si el ve de gust un viatge d’aventura, visitin l’illa de São Miguel a les Açores, l’illa volcànica més gran de l’arxipèlag proporciona un entorn natural i tranquil. A més del poble de Furnas, algunes de les atraccions principals de l’illa com les aigües termals de Poça da Dona Vieja o les de Poça da Silvina i els jardins botànics Terra Nostra, es troben a només cinc minuts a peu.

La d’Arousa és una de les millors illes de les Rías Baixas i un paradís per aquells que volen desconnectar sense allunyar-se en excès. Si voleu gaudir d’un fantàstic dia de platja us recomanem les platges de Lontreira, As Margaritas, Bao, Gradín o Naso. Pel que fa als imprescindibles de l’illa, no podeu deixar de visitar el parc natural de Carreirón, veure una posta de sol al far Punta Cabalo, contemplar unes vistes increïbles als miradors de l’illa com el mirador Con Do Forno, travessar el famós pont de l’illa o visitar l’oficina de turisme i centre d’interpretació de la conserva.

Un altre imprescindible que mai falla és l’illa de Menorca per a una escapada perfecta de pau i relaxació. Una de les atraccions principals de l’illa és recórrer les seves costes en caiac, en veler o en vaixell o gaudir del mar i una de les postes de sol més espectaculars des dels 7 fars repartits per l’illa com el far de Punta Nati, el far de Cavallaría, el far de Favàritx o el Monte Toro, el punt més all de l’illa amb 358 metres d’altitud que ofereix vistes panoràmiques de tot Menorca tocant al Santuari del Toro.