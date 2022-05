Ens ho avança el feed d'Instagram, la premsa rosa, els nostres amics i la mateixa agenda. El temps de noces ja ha aterrat, i s'escurcen els terminis per decidir amb quin pentinat combinarem l'estilisme que ens acabem de comprar. A finals d'abril, vam veure les tendències capil·lars nupcials a la Barcelona Bridal Fashion Week, però com una tendeix a deixar les decisions per a l'últim moment, et presentem els pentinats que més triomfaran en aquesta època. No et perdis algunes propostes de recollits per a noces.

Arribar a l'elecció

La primera parada en la creació d'un look de festa és l'elecció de l'estilisme, si optem per tratge, mono o vestit. I després, ve el pentinat. I què em faig al cabell? El primer requisit és que el look ha de casar amb el disseny, amb l'estil al qual pertany i amb els volums. Si presenta un escot o un detall destacable en la part davantera o posterior, el pentinat ha de respectar-lo i destacar el seu protagonisme. Per exemple, les trosses baixes són ideals per a vestits o monos amb escots posteriors.

L'altre gran requisit és la comoditat. Els esdeveniments especials com les noces duren moltes hores i passen per moments d'alegria i d'emoció, d'abraçades i de balls, i els recollits han d'estar a l'altura de les circumstàncies i aguantar de manera 'digna' fins que ens importi menys el pentinat. A més, amb aquestes temperatures tan altes, necessitem un pentinat que sigui fresc, un recollit que ens alliberi dels cabells més pròxims al clatell.

Sempre cues

Un recollit tan senzill i clàssic com una cua és ideal per al temps de noces i s'adapta en les seves versions altes i baixes a totes les nostres necessitats. Una cua de cavall alta amb puntes rectes i aspecte natural ens reforça la línia de la mandíbula. Amb una pinta de pues molt fines, podem fer-ho nosaltres mateixes, tapant amb un dels flocs la goma utilitzada. En aquest look, s'ha treballat el volum en la part davantera de la cua i en tota la cua per dibuixar moviment.

No obstant això, les cues baixes també funcionen per aconseguir un hair look còmode i fresc. Amb un accessori tan elegant com un passador daurat s'assoleix un resultat impecable amb una 'senzilla' cua. En aquest cas, els flocs estan perfectament elaborats en una versió ultra llisa. Si volem fer servir extensions, el resultat de la cua serà especialment afavoridor amb dissenys on el protagonisme estigui en la part davantera.

Les trenes són les reines

La trena aconsegueix tot el que té de bo la cua amb un estil més sofisticat per un dia tan especial. A més, són les protagonistes quan deixem la cabellera solta i l'adornem amb alguna trena, en els semirecollits i en els pentinats que subjecten tot el cabell. Una opció interessant és una trena d'espiga per recollir completament la cua, en un look que ens remet a les divinitats gregues, regalant un aire despreocupat i més juvenil a qualsevol disseny. La trena d'espiga es veu aquí interrompuda per anells de cabell en un look ideal. I entre les grans joies dels recollits per noces estan aquelles que neixen de la fusió de les trenes laterals d'arrel en una central.

Les trosses

Per a les noces del seu primogènit, la dissenyadora Victoria Adams va lluir una trossa alta amb flocs solts, que emmarquen el seu rostre, en un look que desprenia l'elegància de les divinitats gregues. El resultat és un look sofisticat. Les trosses altes també apareixen amb molt de volum i tots els flocs ben recollits, encara que també podem trepitjar esdeveniments importants amb una trossa alta, efecte messy, si el cabell ens arriba. L'efecte informal és molt afavoridor si tenim el cabell curt i no ens arriba per a una cua.

La nostra proposta és aquest recollit a base de trosses que va lluir en una catifa vermella Bella Hadid, amb una aposta que recorda als recollits de la princesa Leia i al look de la tradició fallera. I les trosses baixes? Són una aposta segura sobretot per a aquelles amb molt de cabell o cabell gruixut. La trossa ballarina, amb una ratlla al mig o al costat i cardat en la part de la coroneta per garantir el volum és ideal. Aquest look queda genial si volem lluir uns llavis potents o unes arracades grans. També la trossa italiana que és un clàssic que no falla.