Arriba la calor... i amb ella, els temibles mosquits. Aquests insectes voladors dels quals existeixen més de 3500 espècies a tot el món, necessiten les proteïnes i el ferro de la sang d'animals i persones per a poder produir els seus ous.

Existeixen molts remeis naturals i alguns bastant eficaços que podem utilitzar per a espantar la seva presència sense haver de recórrer a insecticides o altres productes químics que a més d'irritants per als éssers vius, són tòxics per al medi ambient.

Aquests són alguns dels trucs que es poden fer per a tenir-los ben lluny:

- La llimona tallada per la meitat i clavada amb uns quants claus aromàtics és una de les receptes més antigues que existeixen. Col·loca-les a l'habitació on dorms o en aquelles estances en les quals no vulguis tenir-los a prop.

- Un altre mètode que tots hem observat alguna vegada, és el de col·locar bosses transparents plenes d'aigua i penjades a les portes o finestres. El motiu és que els mosquits es veuen reflectits en elles, però augmentats de grandària, i per això pensen que s'estan enfrontant a depredadors majors, i fugen.

- Les plantes aromàtiques tampoc són gaire compatibles amb els mosquits. Sobretot algunes com la lavanda, el romaní, la farigola, la camamilla, l'alfàbrega o la menta, les quals són bastant efectives. Altres olors que no suporten aquests insectes són l'all, el vinagre o la ceba, per tant, pots col·locar així mateix aquests productes per la casa. Potser no tindràs una olor molt agradable a la teva llar, però te'n deslliuraràs de les indesitjables picades.

- Les espelmes, encens i olis essencials de qualsevol aroma... podrem intensificar el seu poder, si a més, correspon a alguna olor de les esmentades anteriorment.

- L'ús de ventiladors: els corrents d'aire que provoquen aquests aparells desequilibra el seu vol i eviten acostar-se.

A part d'aquests remeis casolans, sempre podem evitar als mosquits amb mesures com:

- Apagar els llums.

- Posar mosquiteres en portes i finestres.

- Evitar l'aigua estancada en tests, galledes, etc.

- Usar roba de màniga llarga.

Respecte als mosquits, existeixen algunes curiositats que potser no coneixies i que poden ser-te d'utilitat:

- Els mosquits que piquen, són les femelles.

- Els atreu la suor, així com els perfums florals. Per tant, fes servir colònies d'olor neutra a ser possible.

- No totes les persones són picades per igual. Les que tenen el grup sanguini 0, juguen amb més paperetes que la resta.

- Els atreu la roba de color negre i vermell, així com tots tipus de colors brillants, per la qual cosa en la mesura que sigui possible, tracta d'evitar-los.