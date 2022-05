És possible que, malgrat haver escoltat el seu nom moltes vegades, no tinguis clar de què estem parlant. El cortisol és una hormona associada a l'estrès, que afecta no només internament, sinó també a l'aspecte de la pell. De fet, es tracta d'una de les principals causes del seu envelliment prematur. Ho hem dit en altres ocasions: estar sotmeses a estrès constant no és sinònim d'èxit i tampoc és un deure ineludible. Els períodes d'estrès haurien de ser puntuals, limitats en el temps, perquè per a això és per al qual estan dissenyats. Per defensar-nos, per escapar, per anar una mica més enllà quan es necessita energia extra. Convertir-los en una cosa constant és una cosa que, simplement, el cos no pot gestionar. Així que, si és el teu cas, para't, analitza la situació, agafa aire, canvia tot el que faci falta, posa-t'ho fàcil. I precisament perquè sabem que veure't malament pot ser una altra font de nervis i malestar, en aquesta entrada t'expliquem com pots combatre els efectes del cortisol en la teva pell. Perquè et sentis radiant, més lleugera i alliberada.

Així actua el cortisol...

Com explica la neurocientífica Sara Teller en el llibre 'El cervell de la gent feliç', escrit juntament amb el divulgador Ferran Cases, el cortisol s'allibera quan el cos detecta una amenaça seriosa que es manté en el temps: «El que fa el cortisol és agafar tota l'energia que tenim i bloquejar tot el que no ens és útil en aquest moment, com el sistema reproductiu, el digestiu o l'immunitari». Abans, aquesta amenaça consistia, per exemple, a fugir d'un animal que volia devorar-nos, però ara «el 98% de les tasques que ens provoquen estrès són quotidianes», afegeix Teller. En aquest sentit, la psiquiatra Marian Rojas-Estapé, autora del llibre 'Com fer que et passin coses bones', assenyala que «el 90% de les coses que ens preocupen mai passen, però el nostre cos i la nostra ment les viuen com si fossin reals».

... I així afecta la teva pell

Cutàniament, el cortisol pot afectar de diferent forma a cada persona. «Al cap i a la fi, cada persona somatitza l'estrès d'una manera o una altra. El més comú és veure com apareixen processos acneics per una sobreproducció de seu o, fins i tot, l'absolutament oposat, una hipersensibilitat cutània per una falta completa de lípids en la funció-barrera», explica Elisabeth San Gregorio, directora tècnica de Medik8. Quan es manté en el temps, el cortisol és el responsable de l'envelliment prematur. «Hem de pensar que els processos inflamatoris, com l'acne, poden accelerar l'envelliment de la pell. També envelleix per l'augment de glucosa en el teixit, que es cristal·litza i produeix el que denominem com a processos de glicació. És a dir, el sucre cristal·litza i trenca el col·lagen i l'elastina, fonamentals perquè la pell es vegi jove», detalla Bella Furtat, directora tècnica de Boutijour.

Consells per sentir-te i veure't millor