Un dels productes nadalencs típics a les festes nadalenques és el pernil. Ja sigui ibèric, de gla o blanc, l’aliment ‘tipical Spanish’ és, cada vegada més, un imprescindible a les taules de totes les llars espanyoles.

A més és, juntament amb torrons i polvorons, un clàssic de les cistelles nadalenques, juntament amb una àmplia varietat d’embotits, que van des de la llonganissa i el xoriço ibèric als formatges manxecs, passant per la sobrassada i la botifarra d’ou o la patatera extremenya.

Si t’han regalat una pota de pernil o has decidit comprar-ne una, has de proveir-te també d’un bon ganivet de pernil i un portapernils o suport per a pernils. Tallar pernil és tot un art i anualment se celebren concursos per elegir els millors talladors de pernil, però la clau per fer-ho bé és fer talls fins –transparents, diuen els experts– i el més grans possible.

Per conservar la pota de pernil una vegada començada, el millor és untar-lo amb el seu propi greix –la pel·lícula blanca que precedeix els talls vermells de la carn– i cobrir-lo amb paper de forn. Posteriorment, cal cobrir-lo amb un drap o tovalló de tela net i sec. Convé deixar la pota ben tapada a la cuina, allunyada de fonts de calor i llum (és a dir, lluny de radiadors i finestres).

Convé consumir-lo enterament abans que passi un mes –tot i que és un producte que no caduca– perquè no perdi sabor i frescor.

Tallar i envasar

Una altra forma que es conservi perfectament és tallar tota la pota sencera i envasar-la al buit en paquets d’uns 100 grams, que es poden congelar o conservar a la nevera per consumir quan vingui de gust. Si a casa no us veieu capaços de fer-ho, porteu-lo a un carnisser o portapernils de confiança perquè us ho faci. Us costarà uns 20 o 30 euros i el tindreu disponible per quan us vingui de gust consumir-lo.

Això sí, convé obrir el paquetet 10 o 15 minuts abans de consumir i, si es manté en nevera, treure’l un parell d’hores abans d’emplatar-lo, depenent de les condicions atmosfèriques.

Un altre truc per no esperar tant és posar-lo sota aigua temperada tirant a calenta un parell de minuts i després obrir-lo i deixar-lo airejar aquells 10 minuts per treure-li el sabor a plàstic.