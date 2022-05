Okinawa és una illa del Japó considerada zona blava, és a dir, una zona on es prioritzen els elements saludables i es fuig de qualsevol producte processat. Aquesta illa nipona a més, pot presumir de ser el lloc del planeta amb una major esperança de vida, ja que és on hi ha una major proporció d'habitants que superen els cent anys, en part pel seu estil de vida i una dieta baixa en calories però amb molts nutrients.

Entre els aliments que consumeixen en la seva majoria trobem: Els vegetals o el tofu, componen el 60% de la dieta.

El 30% està composta de grans com l'arròs, per exemple.

El 5%, la soja.

El 2% les carns magres, els peixos i els mariscos.

i l'1% restant, uns altres productes com el te, les espècies o el brou. Per tant, no es consumeixen postres, ni llegums, ni fruita seca o lactis entre molts d'altres. És una dieta molt beneficiosa per al cor o per evitar inflamacions, que a més endarrereix l'envelliment i preveu alguns tipus de càncer. Alguns dels consells que segueixen són el 'hara hachi bu' que significa menjar fins a just abans d'estar sadollat, és a dir, fins que l'estómac s'omple a un 80% o el 'kuten gwa', que es basa a menjar moltes vegades al dia però en petites quantitats.