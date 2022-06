Estàs en el temps de descompte per a gaudir de les vacances i ja somies amb els viatges planejats i amb la tranquil·litat? O et tocarà quedar-te treballant a l'estiu per a desconnectar més endavant? Sigui com sigui, l'època estival, que ja notem en temperatura, farà la seva inauguració oficial en uns dies i volem presentar-te la seva aroma en forma de perfums. I és que sí, es pot capturar l'esclat aromàtic de l'estiu en flascons, perquè així ho presenten les fragàncies solars per a 2022 (no són totes noves, però són ideals per a aquests mesos).

Cinc consells per a gaudir més de l'aroma Les notes solars, l'olor de sal o el sàndal combinen un mosaic d'olors estivals en el qual també participen els cítrics. Les fragàncies solars per al 2022 són una exquisida mostra de la lleugeresa que presenten els perfums a l'estiu. La frescor és l'epicentre de la formulació d'aquestes composicions que molt poc tenen a veure amb els perfums que ens acompanyen a l'hivern. Però... dura menys l'olor de les fragàncies a l'estiu? Amb aquests cinc tips aconseguiràs allargar la vida de l'aroma: 1. Aplica el perfum en els punts de pols, com les nines o la part interna dels colzes, permetrà intensificar l'olor de la fragància. Succeeix així perquè les venes estan més prop de la pell i són humides i calentes, hàbils per a retenir l'aroma. 2. Després d'una bona dutxa, és el moment perfecte. Per què? En estar els porus més oberts, els olis es filtren en la pell i la fragància s'adhereix millor. Aplica el perfum, amb la pell seca, això sí i ben hidratada. 3. En combinació amb body milk? Per a potenciar l'olor de la fragància triada, acarona la teva pell amb un cosmètic corporal hidratant sense olor, així evitaràs que es barregin les composicions i el resultat sigui un totum revolutum. No obstant això, si empres un body milk de la mateixa olor que la fragància que utilitzaràs l'esclat aromàtic serà molt més intens. 4. Un toc en el cabell. Per a retenir més temps el perfum, pots donar un toc al teu cabell perquè és més porós. Com l'alcohol no és recomanable sobre la teva cabellera, pots vaporitzar sobre el raspall abans de pentinar el cabell. 5. Aplica bé la fragància, en la quantitat correcta i sense fregar. El moviment de fricció entre les nines destrueix les partícules del perfum alterant la seva emissió aromàtica. Tampoc es recomana usar una gran quantitat de perfum. Per a aconseguir un halo uniforme, vaporitza a l'aire i camina sobre 'l'esclat' de perfum. Malgrat ser 'fashion', aquest moviment serà menys efectiu que aplicar la fragància en els punts de pols.