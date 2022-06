L'ús de bòtox en medicina estètica sempre ha estat molt renyit. Ple de tabús amb els quals hem hagut de bregar durant anys, el pas del temps ha fet que es comprovin els beneficis que té per a la nostra pell. Sempre sota una mirada professional, els seus tractaments es venen com una solució efectiva per segons quin tipus de pacients o dificultats. Grupostop.com, com a marca que porta treballant en això des de l'any 2005, compta amb les tècniques més avançades perquè ni tan sols tu notis res. Amb un equip d'experts que estima el que fa, només haurem de comentar allò que volem perquè tot surti com demana el client.

Què és exactament el bòtox?

La toxina botulínica aconsegueix que es faci una petita paràlisi muscular que, controlada pels experts, serveix en medicina estètica. Gràcies als seus efectes, el bòtox s'ha utilitzat per treure les arrugues d'expressió i algunes pells mortes que fan que la nostra dermis es deteriori. Els seus tractaments, també utilitzats per a unes certes malalties neurològiques, demostren que hi ha molt més darrere d'aquesta paraula, quantitat de solucions que ha donat a problemes que abans ni tan sols tenien remei. Amb molt encara per descobrir, igual aviat parlem de noves fórmules a tenir en compte.

Quins són els beneficis del bòtox?

Els tractaments amb bòtox tenen múltiples beneficis. Provats amb diferents fórmules han assolit resultats per a la nostra pell que no s'havien vist amb cap conjunt de tècniques fins avui. Fórmula 'estrella' de moltes clíniques, abans de sol·licitar-ho convé que coneguem els seus avantatges per a la pell:

Procés natural : El bòtox s'aplica de manera natural. Sense necessitat de químics, ni productes sintetitzats, ens trobem davant un procediment que funciona i que ens fa sentir bé després de la seva intervenció. Saludable al 100%, segur que tu també notes els efectes des del primer dia en què et decideixis.

: El bòtox s'aplica de manera natural. Sense necessitat de químics, ni productes sintetitzats, ens trobem davant un procediment que funciona i que ens fa sentir bé després de la seva intervenció. Saludable al 100%, segur que tu també notes els efectes des del primer dia en què et decideixis. Sense cirurgia! : Un dels grans avantatges dels tractaments amb bòtox és que es duen a terme sense cap cirurgia per al nostre rostre. Malgrat que al principi es pensava que l'ús del bisturí seria crucial, la veritat és que amb el temps i els nous avanços s'ha vist com els resultats no fallen. Et quedaràs sense provar-ho tu?

: Un dels grans avantatges dels tractaments amb bòtox és que es duen a terme sense cap cirurgia per al nostre rostre. Malgrat que al principi es pensava que l'ús del bisturí seria crucial, la veritat és que amb el temps i els nous avanços s'ha vist com els resultats no fallen. Et quedaràs sense provar-ho tu? Tècnica indolora : Si estaves pensant a posar-te o no bòtox pel patiment que poguessis tenir en el teu rostre, has de saber que les tècniques són completament indolores. Els antics pacients afirmen que ni durant la intervenció ni en el temps de recuperació han sentit el més mínim rebuig. Anima't tu també amb el canvi!

: Si estaves pensant a posar-te o no bòtox pel patiment que poguessis tenir en el teu rostre, has de saber que les tècniques són completament indolores. Els antics pacients afirmen que ni durant la intervenció ni en el temps de recuperació han sentit el més mínim rebuig. Anima't tu també amb el canvi! Aspecte juvenil : Els tractaments de bòtox ens fan lluir més joves. Gràcies al fet que s'eliminen les arrugues del rostre, el nostre aspecte és més pueril i, en general, sentim que ens han tret diversos anys de damunt. Ideal per a aquells que necessiten un canvi, segur que tu també comences a veure els resultats d'aquí molt poc.

: Els tractaments de bòtox ens fan lluir més joves. Gràcies al fet que s'eliminen les arrugues del rostre, el nostre aspecte és més pueril i, en general, sentim que ens han tret diversos anys de damunt. Ideal per a aquells que necessiten un canvi, segur que tu també comences a veure els resultats d'aquí molt poc. Efectes duradors: Els tractaments de medicina estètica estan fets perquè els efectes durin prou sobre la nostra pell. Aquests en concret ho fan per fins a sis mesos i és que són molts els avanços que s'han aplicat a les seves tècniques perquè se li tregui un major rendiment general. No et quedis sense provar-ho!

Quan ha de recórrer al bòtox el nostre rostre?

Abans de parlar de l'aplicació individual del bòtox per a les persones, hem de dir que estem davant un tractament que podem acceptar o no. Cap recepta mèdica diu que hàgim de fer servir això a una edat determinada o perquè tinguem pells mortes que fins ara no havíem vist. En general, quan apareixen les primeres arrugues d'expressió és el moment en què decidim llançar-nos a la piscina amb això. Gràcies al fet que es fa un estirament de la pell aprofitant tot el seu potencial, les dones que senten el rostre caigut o que creuen que poden modelar la seva joventut una mica més, són les que truquen per això.

Els tractaments amb bòtox han sabut com imposar-se a tot el que es deia sobre ells perquè, malgrat que algunes tècniques fa molt temps que estan amb nosaltres, la veritat és que sempre s'ha cregut que hi havia efectes secundaris o que no havíem de posar-nos els mateixos a una edat determinada. Solucionat això, si sentim que les primeres arrugues d'expressió apareixen i que volem posar-li una solució, deixa't aconsellar per especialistes estètics d'elit, segur que tu també notes la diferència.