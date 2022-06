Ikea és una de les empreses de mobles amb més clients de tot el món. El seu èxit ha radicat en bona part tant en la seva manera de vendre com en els seus models clàssics que no passen de moda i altres més innovadors. A més els preus baixos són també part del seu senyal d'identitat. Un senyal que combinen amb el “fes-ho tu mateix”. De fet tots els mobles d'aquesta marca sueca juguen amb la faciliteu del seu muntatge perquè els clients tractin de fer-ho ells mateixos a la seva casa.

Però, no tot són mobles. La companyia també triomfa amb altres productes. Si estàs pensant a viatjar, la multinacional sueca compta amb una bossa de viatge ideal per a portar a la cabina de l'avió, del tren o l'autobús. Es tracta de la motxilla Världens. "Una bossa de viatge o esport de polièster reciclat que és lleugera, àmplia i fàcil de plegar. Ideal per guardar roba, un necesser, una esterilla de ioga o tot allò que necessitis portar amb tu". La motxilla Varlens, que disposa de diversos models, es pot comprar per 40 euros.