Amb massa freqüència, hem tret de la rentadora peces que han perdut el seu color original. Això és especialment cert en el cas dels blancs, que són particularment susceptibles als canvis de color.

Tanmateix, podríem veure’ls renéixer gràcies a un producte barat. Les fundes dels coixins, els llençols, les samarretes i les cortines recuperaran el seu color blanc brillant i també estaran suaus i completament desinfectades.

Si estàs cansat que els blancs groguegin, no necessites comprar un munt de productes especials. Sembla, de fet, que amb un n’hi ha prou.

No només el bicarbonat

Quan es tracta de productes de neteja domèstica alternatius, el bicarbonat de sodi sol ser el rei. De fet, és un producte molt versàtil i suau que ens permet, per exemple, netejar el vàter d’una sola vegada o absorbir la humitat.

Tanmateix, hi ha un altre producte que forma part de la seva família: el percarbonat de sodi. De fet, aquesta substància ja és present en molts detergents perquè es considera segura i eficaç.

Quan el comprem en estat pur apareix en forma de pols blanca i podem utilitzar-lo tant per rentar a la rentadora com per rentar a mà. No només ens sorprendran els excel·lents resultats, sinó que la neteja de la nostra roba es convertirà en un procés menys contaminant per al medi ambient.

Si estàs cansat de lluir uns blancs opacs i groguencs, encara no has provat aquest potent producte blanquejant.

Sigui quina sigui la causa de l’esgrogueïment de la nostra roba, el percarbonat pot ajudar. Ens permetrà higienitzar la nostra roba i donar-li una nova vida gràcies a la seva potent acció blanquejant.

Podem utilitzar el percarbonat introduint la pols directament a la rentadora o submergint-lo en aigua calenta, on després remullarem la roba.

De fet, no totes les peces són adequades per al rentat a màquina amb percarbonat. Això es deu al fet que el producte s’activa a temperatures superiors als 50 °C i, per tant, no és adequat per a peces delicades, com el lli, la seda i la llana. Al cap i a la fi, si no volem espatllar-los, cada teixit té una temperatura específica adequada per al seu rentat.

Per trobar percarbonat, n’hi ha prou amb acudir als supermercats més assortits o a les botigues de productes naturals. Recordeu, tanmateix, que tot i que és menys contaminant i irritant que el lleixiu, hem de mantenir el percarbonat lluny dels ulls i de l’abast dels nens. Mercadona compta entre la seva àmplia varietat de productes amb precarbonat. Amb aquest potent blanquejador no et tornaràs a preocupar de les teves peces més delicades.