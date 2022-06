La primera pregunta és obligada. Què és la superlluna de maduixa? Segons la NASA, la lluna plena rep un nom diferent depenent del mes en què té lloc, com ara la lluna rosa o la lluna de neu. A la lluna plena de juny se la va batejar amb aquest nom perquè els antics nadius d'Amèrica del Nord collien la maduixa en aquest mes.

La següent qüestió seria saber en què consisteix la superlluna, un dels fenòmens astronòmics més espectaculars que es poden gaudir en aquestes dates. Doncs bé, el satèl·lit natural de la Terra, en la seva fase de lluna plena, es veurà més gran i brillant que mai, sent, a més, la primera superlluna pronosticada per aquest 2022, perquè passarà molt prop del perigeu, el moment on l'òrbita lunar està més pròxima a la Terra. Per aquells menys instruïts en la matèria, aclarir que les superllunes passen perquè l'òrbita de la Lluna té una forma ovalada, per la qual cosa existeix un punt més pròxim a la Terra (perigeu), i un altre més llunyà (apogeu).

Continuem resolent incògnites. Quan es podrà gaudir de la superlluna de maduixa a Catalunya? Durant la nit d'aquest dimarts 14 al dimecres 15 de juny. Si tens una vista entrenada i uns mínims coneixements astronòmics podràs albirar-la sobre la constel·lació de Sagitari, però si no compleixes cap d'aquestes dues premisses l'espectacle igualment serà digne de veure.

Una última qüestió, a quina hora es podrà contemplar la superlluna de maduixa? En tot el territori nacional està previst que comenci a veure's a partir de les 13.52 hores i la màxima esplendor s'aconseguirà entre les 21.00 hores i les 21.30 hores, quan fosquegi, i durant la matinada del dimarts 14 al dimecres 15. La millor manera d'apreciar aquesta lluna és des d'un lloc alt i sense contaminació lumínica. Es recomana usar prismàtics, un telescopi o una càmera amb un gran teleobjectiu perquè no s'escapi cap detall d'aquesta cita.