Les cadenes d'alimentació han portat a terme una pujada dels preus de fins a un 9,5% durant l'últim any, segons fonts de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). No obstant, la pujada més gran ha passat durant els últims tres mesos. La causa: el conflicte d'Ucraïna, la pujada dels combustibles i energies, i les aturades de transports.

Ja és molta la quantitat de gent que es queixa d'anar al super i pagar més diners, però emportant-se menys coses a casa. És normal observant la pujada que estan patint els aliments. I no només aquests productes, sinó molts altres que també podem trobar en aquests establiments, com productes d'higiene, neteja o bellesa. Es parla fins i tot de marques que estan recorrent a la "reduflació", cosa que significa que introdueixen en els seus envasos menys quantitat de producte mentre que mantenen el preu perquè no existeixi pujada i la gent no se n'adoni; però la pujada és una cosa evident, ho pots veure als tiquets de la compra, cada vegada més cars i breus.

Per saber si algun establiment ha aconseguit moderar els preus i escapar d'aquesta tendència, l'OCU ha realitzat un estudi durant diversos mesos en què vigilaven els preus de 156 productes a les botigues online Alcampo, Caprabo, Carrefour, Condis, Dia, El Corte Anglès, Eroski, Hipercor i Mercadona. Amb les dades recollides van poder observar que no hi ha una diferència notable entre les diferents cadenes; totes han patit un augment que ronda el 10%. Tot i això, la pujada més notable l'ha donat Carrefour, incrementant els seus preus un 12,1%. El seguiria molt de prop Mercadona, amb un 11,4%. Tot i això, segueixen sent els dos establiments més barats al costat d'Alcampo. En contraposició, Hipercor i El Corte Inglés són els que menys pujada han experimentat, però segueixen sent dels més cars.

Els supermercats aposten pel consum de marca blanca

L'alça dels preus aquest 2022 ha evidenciat un dels axiomes típics al sector de la distribució; que encara que pugin els preus sempre cal menjar. La consultora Kantar ha divulgat aquest dimarts un estudi on constata que el consum està actualment més marcat per la fi de la crisi sanitària que per l'alça dels preus. La idea és que la gent segueix consumint al supermercat malgrat que pugen els preus, només que les grans cadenes de supermercats estan aprofitant per elevar les vendes dels seus propis productes (la marca blanca) davant dels de les primeres marques: "S'observa un desenvolupament de la marca de la distribució empès per l'increment d'oferta dels detallistes, no pas per la demanda dels consumidors", afirmen els experts de Kantar. És a dir, "davant la pujada de preus, no optem per comprar menys aliments i begudes, sinó que reduïm abans la despesa en altres productes i serveis", conclou Kantar.