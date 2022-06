Ha arribat el seu moment. Per fi els nostres peus deixen la cova de les sabates tancades i diuen 'hola' al món, disposats - com ho estem totes - a gaudir de l'estiu. Nosaltres t'ajudem amb la seva posada a punt, explicant-te quines són les cures per a peus que no pots passar per alt. Cal dir que, qui hagi fet els deures durant la resta d'any, tindrà el treball gairebé fet. Però que no s'estengui el pànic, després de llegir aquest article hi haurà peus bonics i sans per a totes. De fet, cuidar d'ells no ha de ser una cosa tediosa, sinó que pot convertir-se en un moment de relaxament i plaer. Pren nota i no deixis d'acaronar-los!

Els principals focus d'atenció Calls, dureses i talons esquerdats... són els principals enemics d'uns peus suaus i bonics a l'estiu. La falta d'hidratació, produïda per una major exposició a factors externs, també pot danyar-los i ressecar-los. Per evitar-ho, segueix aquests senzills passos: Una vegada per setmana, exfolia els teus peus utilitzant un producte específic per a la seva cura. D'aquesta manera, aconseguiràs que l'aplicació de la resta de productes sigui més efectiva. Alguns remeis casolans que també funcionen bé són el suc de llimona i el bicarbonat de sodi.

Fes servir un raspador o una llima de pedicura per llimar les zones amb dureses i els talons.

Pots introduir els teus peus en aigua tèbia durant uns deu minuts perquè les dureses s'estovin i sigui més fàcil eliminar-les. Això sí, no oblidis assecar bé la zona per eliminar la humitat.

Hidrata els teus peus diàriament i, una vegada per setmana, regala'ls un tractament intensiu amb màscares nutritives i reparadores. Funcionen molt bé aquells productes formulats amb urea, llards i olis.

Un bonic esmalt d'ungles posarà el fermall d'or a la teva rutina de cura. Altres cures per a peus durant l'estiu Les altes temperatures i les llargues caminades, la humitat, la suor i portar un calçat inadequat són factors que poden provocar un altre tipus de problemes que hem de tractar durant l'estiu. És el cas dels peus cansats, la mala olor o els fongs en les ungles i també cal tenir-ne cura!