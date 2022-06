Els espanyols gastaran una mitjana de 610 euros en les seves vacances d'estiu, una xifra que puja per primera vegada des de 2018, després que l'any passat anotés la mitjana més baixa, 566 euros. Segons l'informe d'estiu de l'Observatorio Nacional del Turismo Emiros (ObservaTUR) presentat aquest dilluns, per aquesta temporada vacacional els destins internacionals recuperen força, malgrat que encara no aconsegueixen els nivells prepandèmia.

A més el percentatge dels qui tenen previst sortir en els pròxims mesos puja més de 20 punts, fins al 89%, amb una recuperació dels viatges amb avió en detriment dels desplaçaments amb cotxe, que cauran un 11%. No obstant això, en el sector preocupa l'evolució de l'economia i, en particular, dels preus, per l'augment del cost de l'energia, a més de l'evolució del conflicte d'Ucraïna. L'hotel es consolida com l'allotjament més seleccionat, i puja nou punts sobre 2021, però encara no aconsegueix les ocupacions de 2019, però les estades s'escurcen.