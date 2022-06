Deia Mahatma Ghandi que “on hi ha amor hi ha vida”. I no hi ha una frase que defineixi millor aquest sentiment. Compartir la trajectòria vital al costat de la persona més adequada és, sense cap mena de dubte, un regal. Precisament, la compatibilitat és un dels factors que més s’ha de tenir en compte a l’hora de trobar parella i construir una relació estable i sana. I aquest, potser, és el tràmit més difícil.

Segons les dades extretes del IV Observatori del Dret Familiar, elaborat a partir d’una enquesta als advocats de l'Associació Espanyola d’Advocats de Família (AEAFA), un dels principals motius d’un divorci o ruptura radica, precisament, en l’elecció d’una parella amb una baixa compatibilitat.

Així, doncs, trobar una parella que sigui compatible a nivell de caràcter, que comparteixi metes i que combini a la perfecció amb l’estil de vida és un dels factors que pot suposar un èxit emocional i aconseguir una estabilitat molt preuada en parella. Internet ha suposat una revolució també a l’hora de relacionar-nos. Les aplicacions faciliten generar contacte, però, realment les persones que hi ha darrera de la pantalla són compatibles?

“Avui en dia és molt fàcil suplantar una identitat per enamorar a algú a través d’una pantalla i és molt difícil trobar una persona amb una alta compatibilitat”, asseguren des de La Celestine, un web de cites de Girona que compta amb un equip professional i que ajuda a les persones, a través d’un tracte més humà i personalitzat, a trobar la seva “taronja sencera”.

El web de cites per trobar parella compatible a Girona

La Celestine va més enllà dels webs de cites més coneguts a l’actualitat. L’objectiu dels seus creadors és acompanyar l’usuari des del principi. I aquesta forma de treballar es fa a través de la personalització del servei i el cara a cara. No és el típic lloc web o aplicació on et registres i comences a passar perfils, en tot moment es treballa la cita i la selecció de perfils compatibles amb el seu equip de professionals.

“Com a pàgina web de cites tenim el repte d’aprofitar al màxim les novetats tecnològiques de l’època actual i donar resposta a la incertesa que tots tenim. Ho fem oferint una proposta d’amor sòlida i tenim en compte tots els canvis socials amb una perspectiva d’identitat de gènere, d’orientació sexual i de relacions amoroses”, asseguren al seu web.

L’eix central de la seva filosofia de treball és la construcció de relacions estables. “A La Celestine et busquem una persona que respecti el teu estil de vida, creences, lloc d’origen, identitat i orientació sexual. Som tolerants i inclusius”, apunten.

La Celestine manté l’anonimat de les persones usuàries en tot moment i es fa un ús responsable de les dades recollides. A més, el fet de tenir un tracte directe evita la creació de perfils falsos i l’equip sempre està en contacte amb les persones que utilitzen el servei, funcioni o no la cita.

Com funciona la Celestine?

Per aconseguir el millor resultat, el mètode que segueix La Celestine parteix del coneixement de la persona usuària. Però si no és una aplicació i no és convencional, quins passos segueix per arribar a fer ‘match’? En total, el procés es divideix en cinc fases:

El test de compatibilitat: Per trobar la parella més compatible és essencial conèixer a l’usuari. En el moment del registre es demana respondre a una sèrie de preguntes d’un test per conèixer tots els gustos, el que s’està cercant i la personalitat.

Per trobar la parella més compatible és essencial conèixer a l’usuari. En el moment del registre es demana respondre a una sèrie de preguntes d’un test per conèixer tots els gustos, el que s’està cercant i la personalitat. Match: Un cop realitzat el test de compatibilitat, l’equip de La Celestine cerca una persona altament compatible amb tu. T’ensenyen les característiques del seu perfil i, una dada molt important: el percentatge de compatibilitat.

Un cop realitzat el test de compatibilitat, l’equip de La Celestine cerca una persona altament compatible amb tu. T’ensenyen les característiques del seu perfil i, una dada molt important: el percentatge de compatibilitat. Trobada online: Un cop fet el ‘match’ arriba un dels moments més importants per a les persones usuàries: conèixer l’altra persona. La Celestine organitza una trobada online en la qual participa un membre del seu equip d’experts en l’amor. Aquí comença la màgia.

Un cop fet el ‘match’ arriba un dels moments més importants per a les persones usuàries: conèixer l’altra persona. La Celestine organitza una trobada online en la qual participa un membre del seu equip d’experts en l’amor. Aquí comença la màgia. La cita: Si la trobada digital ha sigut un amor a primera vista, els usuaris poden donar un pas més i La Celestine organitza una cita definitiva. Si tot va genial, potser trobaràs la teva taronja sencera.

El cost del servei és totalment gratuït fins la trobada online. Si la cosa no acaba de funcionar, La Celestine busca una altra persona compatible sense cap càrrec addicional.

Evitar situacions incòmodes com el ‘ghosting’

Us sona la paraula ‘ghosting’? Aquest anglicisme defineix una de les situacions més comuns en altres pàgines de cites: hi ha ‘match’, hi ha un primer contacte i, de cop i volta, la persona acaba desapareixent sense deixar rastre. Precisament, La Celestine estalvia aquestes situacions incòmodes.

“Volem que la persona usuària no visqui situacions com trobar-se que no el contesten al xat o que el jutgin per una frase del seu perfil en qüestió de segons, sense arribar a poder demostrar tot el seu potencial. Per aquesta raó, nosaltres fem de mediadors les dues persones des del primer contacte”, expliquen, i destaquen que el respecte és l’eix central de tot.

Vols trobar una parella compatible? Fes el test de compatibilitat del seu web i comença a construir una història d’amor de veritat!