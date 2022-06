D'origen asiàtic, el turbant és des de fa molts segles un tocat lluït per homes i dones de diferents cultures. En el cas de les dones africanes, segons la tradició, llueixen el turbant com un mitjà de protecció contra la intempèrie i els esperits sobrenaturals. Deixant a un costat el seu simbolisme, i fixant-nos únicament en la seva funció estètica, el turbant és una peça que ha conquistat la catifa vermella, però que sobretot serà útil aquest estiu en la seva versió més casual.

L'èxit del turbant

Grace Kelly va ser una de les icones que es va atrevir a posar-se el turbant, en un moment en què aquest es va alçar com una peça glamurosa, sobretot després de la Segona Guerra Mundial a Occident. En recollir tot el cabell, es potencia l'expressivitat de la cara sense adorns, i especialment de la mirada. No és d'estranyar que l'èxit arribés a la pantalla gran de la mà d'estrelles com Sofia Loren o Audrey Hepburn, actrius que també incidien sobre les tendències de moda i s'alçaven com 'les influencers' de l'època. A la intèrpret de 'Desayuno con diamantes', la tovallola a tall de turbant es converteix en el complement perfecte per a cantar 'Moon River'. A Espanya, Sara Montiel es va atrevir, com Adriana Ugarte, per a viatjar als anys seixanta en el protectorat del Marroc en 'Temps entre costures'.

També hem vist actrius que s'atreveixen en l'actualitat com la poderosa Sarah Jessica Parker, que marca tendència fora i dins de 'Sex and the City'. L'aposta de marques com Schiaparelli o Marini Serre per aquest complement confirma que el turbant està arrasant aquest 2022, però sobretot que Jessica Chastain i Cynthia Erivo ho lluïssin en la Met Gala d'enguany. I com ho van lluir! Van obtenir el 'sí que vull' de la crítica del món fashion.

De què ens serveix el turbant?

Si ens sortim de l'esfera glamurosa, el turbant triomfa en la vida quotidiana en forma de tovallola enrotllada al cap, per a eixugar el cabell i deixar que un cosmètic capil·lar faci el seu efecte. Però, el turbant ens serveix sobretot a l'estiu per a recollir-nos la cabellera i alliberar-nos de la calor que dona el cabell en contacte amb la pell. I més, tenint en compte les altes temperatures d'aquests dies.

I a la platja aquest senzill mètode és ideal, perquè protegeix el cabell de la radiació solar directa, que provoca la deshidratació capil·lar i facilita el trencament. Però és que a la platja cal sumar l'acció del salnitre de la mar, la sorra i les ratxes de vent, un combinat que fa que la cabellera pateixi molt. Si mantenim la cabellera tapada amb un turbant, podem aconseguir a més que els cosmètics capil·lars nodreixin en profunditat la fibra, convertint la platja en un bon lloc per a cuidar el cabell i prevenir que pateixi.