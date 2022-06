L'estiu és temps de calor però també és època de gaudir de les postes de sol, fer sopars a la fresca i, per què no, relaxar-se amb un bon còctel o una copa de vi. La província de Girona gaudeix de llocs magnífics i indrets emblemàtics que són ideals per a pausar el ritme. En aquesta guia us presentem dues terrasses que no us podeu perdre per gaudir d'aquests moments.

Terrassa de l'Hotel Ultonia, gaudeix de les millors vistes del centre de la ciutat

Fugint de l’esperit tradicional de la cocteleria clàssica, la terrassa de l'Ultonia t'ofereix un estil de cocteleria fresc i per a tot el públic, mentre gaudeixes d’una posta de sol amb la Catedral il·luminada de fons. Les vistes al barri vell de Girona i al parc de la Devesa són el marc idoni d’un espai on gaudir d’un còctel d’autor acompanyat de tocs gastronòmics i sota l’estàndard de servei d’aquest històric hotel. Aquesta experiència fins ara difícil de trobar, vol ser íntima i relaxada a ulls dels locals, però al mateix temps pretén atraure a tots aquells visitants que vénen a descobrir l’autenticitat de la ciutat en primera persona.

La versatilitat que ofereix l’espai permet acollir esdeveniments de petit format, tan necessaris en les circumstàncies actuals. Des d’una ocasió especial, festa privada, esdeveniments d’empresa, trobada familiar, vermuts, afterworks, sopars a peu dret, tallers, tasts o activitats de team building. La terrassa de l’Ultonia està configurada per assegurar en tot moment una confortable i relaxant experiència, independentment de l’època de l’any en què es decideixi visitar-la. Obre els 365 dies de l’any, entre setmana a partir de les 17:30h, i els caps de setmana a partir de les 12 del migdia. Per a més informació o reserves podeu contactar Hotels Ultonia Girona a través de la seva pàgina web.

Terrassa de can Guidet, un oasi de tranquil·litat a la Costa Brava

Can Guidet és un referent de la cuina catalana, casolana i de proximitat a Lloret de Mar des del 1970. Aquest espai de restauració, especialitzats en carns a la brasa, truites i guisats, com les nostres galtes de porc, que són marca de la casa. El restaurant disposa d'un ampli aparcament per els seus clients així com una zona per a nens i una terrassa d'estiu amb servei de bar. La família va començar a servir entrepans bàsicament de truita en un "Xiringuito" al mig dels camps de l'hort de Can Guidet tant pels lloretencs com pels turistes que començaven a arribar. A dia d'avui, el restaurant familiar segueix mantenint el seu esperit de menjars senzill i casolà però adaptant-se als nous temps. Per fer aquesta passa endavant, el restaurant ha incorporat fa un parell d'anys l'opció d'agafar menjar per endur: "Can Guidet a casa".

Ubicat a un quilòmetre i mig de la platja gran de Lloret de Mar, en un entorn amb facilitat d'aparcament i de desplaçament, la terrassa de Can Guidet és un espai ideal per a celebracions multitudinàries de tota mena; aniversaris, casaments o efemèrides en un entorn casolà i recollit. Can Guidet ofereix una carta on indica tots els al·lèrgens, així com menús econòmics i l'opció de què t'ho portin a casa de manera gratuïta. L'horari de l'establiment és de dijous a dimarts. Podeu consultar totes les especialitats de la seva carta, així com l'horari i l'opció del servei a domicili a través de la seva pàgina web.