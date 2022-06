Després d’uns mesos de confinament com a conseqüència de la pandèmia mundial per coronavirus, la majoria està desitjant que el procés de desescalada arribi a la seva fi per poder disfrutar plenament d’un estiu que està tocant a la porta. Tot i que durant els pròxims mesos estivals caldrà acostumar-se a la «nova normalitat», la combinació de bon temps i vacances permetrà, sens dubte, recuperar bona part del temps d’oci que tots hem perdut en les últimes setmanes.

Després d’una primavera que ha passat pràcticament desapercebuda, l’estiu arriba de manera oficial amb el solstici el dissabte 20 de juny del 2020. A Espanya, el canvi d’estació es produirà exactament a les 23.44 hores de la nit (hora peninsular). Fenomen astronòmic El solstici del juny és un fenomen astronòmic que provoca que el Sol arriba a la seva altura màxima aparent al cel i es correspon amb el dia més llarg i la nit més curta de l’any. Quan això passa, l’altura màxima del Sol al migdia gairebé no canvia durant diversos dies i es situa al tròpic de Càncer, fet que rep el nom de solstici («Sol quiet») d’estiu. El que realment provoca aquest efecte és la inclinació de l’eix nord-sud de la Terra 23,4 graus cap al Sol. Aquesta inclinació causa que diferents quantitats de llum solar arribin a diferents regions del planeta durant l’òrbita de la Terra entorn del Sol. En el solstici del juny, el pol Nord es troba més inclinat cap al Sol que durant qualsevol altre dia de l’any. Celebracions D’una manera o d’una altra, totes les civilitzacions han celebrat l’arribada de l’estiu. A l’Antic Egipte, la seva gent va aixecar les famoses piràmides i l’emblemàtica esfinx de Giza en un lloc específic d’acord amb el solstici d’estiu i la població inca dedicava aquest dia a realitzar ofrenes als seus déus. En l’actualitat, moltes tradicions continuen vigents passades pel tamís de la contemporaneïtat. Diferents festes i rituals recorren de cap a cap el planeta per retre homenatge al rei Sol i festejar l’arribada de l’estació més càlida de l’any. A Girona, la celebració per excel·lència és la nit de Sant Joan (23 de juny), festa en què l’aigua i el foc són els autèntics protagonistes. La nit del 24 de juny és motiu de celebració a Rússia, Polònia, Bielorússia i Ucraïna. La nit d’Ivan Kupala està relacionada amb la fertilitat femenina i moltes dones llancen corones de flors al riu mentre els homes intenten agafar-les. Al Regne Unit destaca el ritual que es realitza a Stonehenge en què milers de persones s’acosten el 21 de juny al monument megalític més famós del planeta. Un cop allà, s’espera que el sol es filtri pel cercle de pedres i il·lumini el seu centre.