L'estiu és sinònim de plans a l'aire lliure. Sens dubte, un goig per al nostre cos i la nostra ment. Tanmateix, això també suposa exposar-nos al sol durant moltes hores. I al clor de les piscines, als aires condicionats, etc. Tots aquests factors poden alterar la nostra barrera lipídica i provocar que la nostra pell estigui més seca i sensible. Per això, al costat de la protecció solar, no oblidis portar sempre amb tu productes d'hidratació de butxaca. Així podràs anar d'un costat a un altre, sense preocupar-te de res que no sigui gaudir.

El cos i el rostre demanen aigua A més dels factors externs que ja hem comentat, l'excés de sudoració provocat per les altes temperatures fa que al nostre cos i al nostre rostre els hi falti aigua. Pateixen, doncs, pics de deshidratació cutània que cal tractar de dues formes: aportant aigua i aconseguint que la pell la retingui. Recorda que tenir la pell deshidratada no és el mateix que tenir-la seca. Es tracta d'una situació reversible que pot afectar a tots els tipus de pell quan existeix una falta d'aigua. Sí, fins i tot a les pells grasses. Si la teva pell està deshidratada, la notaràs molt més seca, sensible i tirant, amb un aspecte apagat. També estarà més fràgil, podent-se arribar a produir descamacions. En la zona de la cara, a més, poden accentuar-se les arrugues i línies d'expressió. Hidratació de butxaca Aplicar crema hidratant cada matí és el pas indispensable per ajudar la teva pell a mantenir-se hidratada. No obstant això, per garantir que se senti còmoda, flexible i resplendent en tot moment, el millor és fer servir productes d'hidratació que puguis portar a la bossa.