No hi ha dues ensaladilles russes iguals. Hi ha tantes versions com cuiners i cuineres al món. Tot i això, la versió dels "realfooders" (persones que no inclouen ultraprocessats en la seva dieta) és una autèntica bogeria: és d'un color rosa intens i no engreixa perquè no porta maionesa. La clau és utilitzar iogurt i remolatxa per a la salsa. És l'opció perfecta per menjar aquest plat durant l'estiu sense remordiments. A més, és una recepta molt senzilla i amb ingredients molt senzills i econòmics.

Els ingredients poden variar, però la recepta que proposa aquest moviment nutricional impulsat pel nutricionista Carlos Ríos utilitza tres patates petites, dues pastanagues, un o dos ous durs, cogombres, una llauna de tonyina i una llauna de pop. La recepta es pot variar i canviar alguns ingredients per uns altres, al gust. La clau daquesta recepta és la salsa rosa. Aquests són els seus ingredients: 150gr de iogurt grec natural

Mitja remolatxa cuita (i una mica del suc)

Suc de mitja llimona

Un rajolí d'oli de la llauna de tonyina

Sal i pebre al gust Per fer la salsa només cal batre tots els ingredients a màxima potència. Pel que fa a la resta del procés d'elaboració, és senzill: cou les patates i les pastanagues (uns 35 minuts), cou els ous i barrejatots els ingredients. Un cop tinguem la part sòlida de l'ensaladilla, afegeix-hi la salsa rosa especial.