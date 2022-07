La meitat del consum anual de gelats a Espanya té lloc als mesos de juny, juliol i agost. Els espanyols van consumir 149 milions de litres de gelat entre juny de 2020 i maig de 2021, un 4% més que en el mateix període de l'any anterior. Aquest producte és per a moltes persones una opció idònia per refrescar-se en els moments de calor, però com apunta la professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Mariona Bolfegó, un consum habitual de gelats ultraprocessats no és la tria més saludable per a hidratar el cos. A més, contràriament al que es pugui pensar, els elevats nivells de sucre que tenen fan incrementar la set en lloc de treure-la.

«Els gelats d'aigua i els gelats a base de llet o nata tenen un alt contingut de sucres (sacarosa, glucosa, etc.), que representa com a mínim un 20% o un 30% del pes total. Dues boles de gelat petites o un polo de gel contenen uns 25 grams de sucre, l'equivalent a quatre cullerades de postres de sucre», explica Bolfegó, també dietista i experta del Màster de Nutrició i Salut de la UOC. Cal recordar que els 25 grams de sucre que aporta normalment una ració de gelat són la quantitat màxima d'ingesta diària de sucres que aconsella l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en adults i infants. A banda, un estudi de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentaria (EFSA), publicat enguany, conclou que el consum de sucres afegits i de sucres lliures ha de ser el més baix possible com a part d'una dieta adequada des del punt de vista nutricional.

En aquest sentit, tant Balfegó com Montserrat Rabassa, també professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, recomanen en el marc d'una dieta saludable com la mediterrània i com la gran majoria de les guies alimentàries actuals, reduir al màxim el consum d'aquest tipus de sucres que es poden trobar en productes com els gelats ultraprocessats, entre d'altres.

Gelats i diabetis, compatibles?

Experts del Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil de l'Hospital de Sant Joan de Déu (CIDI) apunten que tant els adults com els nens amb diabetis tipus 1 poden menjar gelats a l'estiu, però que és important que tinguin en compte el tipus de gelat i els components del producte. Sempre que es pugui, aconsellen llegir l'etiqueta nutricional per saber quins components té i quina mena d'edulcorant fa servir. Amb tot, remarquen que els gelats casolans o artesanals són els més recomanables, perquè normalment contenen aliments de qualitat i es té en compte la quantitat de sucre a l'hora d'elaborar-los.

Les expertes de la UOC, en la mateixa línia, assenyalen la importància de saber triar bé el tipus de gelat pels efectes que té en els nivells de glucosa a la sang, en funció de si puja més o menys ràpidament. «Els sucres, greixos i additius que incorporen poden contribuir també a l'augment de pes corporal, de la glucosa en sang o del risc de patir malalties del cor. En aquest sentit, cal tenir en compte la seva aportació de sucres i greixos saturats, com igualment l'increment ràpid dels nivells de glucèmia i insulina a la sang», explica Balfegó.

Segons Rabassa, s'ha de tenir present que el cos no respon de la mateixa manera en consumir un gelat de gel —que està fet bàsicament d'aigua, sucres i colorants— que quan consumeix un gelat a base de llet o nata. «En el cas del gelat de gel, el sucre puja més ràpidament a la sang. En canvi, amb el gelat de llet aquest procés no és tan ràpid: l'absorció dels sucres és més lenta a causa de la composició nutricional (proteïnes, greixos, etc., que provenen principalment de la llet)», aclareix.

Com menys ingredients, millor

A l'hora de triar un gelat, sigui d'aigua o de llet, és important tenir en compte la qualitat dels nutrients utilitzats per elaborar-lo. «Per això, s'han d'evitar al màxim els gelats ultraprocessats, perquè inclouen sucres, greixos, sal i additius. Fan servir diversos ingredients, com ara caseïna, lactosa, gluten, olis hidrogenats, xarop de glucosa o fructosa, conservants, colorants, edulcorants o potenciadors del sabor», diuen les professores de la UOC.

«Aquests productes comercials hiperpalatables, que contenen diversos ingredients que fan que siguin més saborosos, es poden convertir en addictius, perquè estimulen el sistema de recompensa del cervell», remarca Rabassa. Per evitar-ho, la professora dona un consell que també serveix de guia per triar l'opció més saludable: «com menys ingredients hi hagi en la composició d'un gelat, millor; voldrà dir que està menys processat».

Per a les expertes, si es volen consumir gelats habitualment, la millor opció és preparar-los a casa, controlant els ingredients que s'hi posen i evitant els sucres o greixos poc saludables. Per exemple, es pot fer servir fruita triturada i congelada (maduixes, nabius, meló, etc.), llet, iogurt, cacau pur, fruita seca, alvocat o dàtils, entre altres. «Un gelat casolà amb xocolata i fruita seca pot ser força calòric, però no té res a veure amb un gelat ultraprocessat; el tipus de greixos i sucres no és el mateix», afegeix Balfegó. Com a alternativa saludable, l'experta també aconsella els iogurts gelats, amb una base 100% de iogurt natural, que ara es poden trobar als supermercats.