Malgrat tenir una correcta higiene i ser una persona polida i neta, és possible tenir una olor corporal forta que ens porti a desprendre una olor desagradable. Aquesta pudor pot afectar les nostres relacions socials i, fins i tot, impregnar la roba que portem posada.

També la pell interior d’algunes sabates retenen amb més intensitat la suor i costa molt eliminar-la. És el que es coneix com a podobromhidrosi o pudor de peus, i té causes tan diverses com una mala alimentació, una infecció per fongs, trastorns metabòlics o la ingesta de determinats medicaments. No obstant, el més freqüent és el citat anteriorment: utilitzar calçat elaborat amb materials sintètics o amb pells tractades amb productes químics, que retenen la suor.

Decàleg

Per eliminar aquesta molesta olor, que pot condicionar la vida quotidiana de les persones que ho pateixin –ja que evitaran tant sí com no descalçar-se en públic, amb la qual cosa no podran ni anar al gimnàs ni dormir amb algú sense empestar-lo– els podòlegs han elaborat un decàleg.

El primer pas és la prevenció, mantenint una higiene òptima dels peus, rentar-los diàriament i assecar-los bé –sobretot, entre els dits–, canviar els mitjons cada dia –amb més freqüència si els peus suen molt, com al practicar esport–, airejar les sabates després d’utilitzar-les per evitar la proliferació de bacteris, evitar l’ús de sabates massa justes o que estiguin fabricades amb materials sintètics o optar pel cuir, la tela o la malla que permeten que els peus respirin.

Trucs barats

A més, per combatre aquesta pudor a les sabates o sabatilles d’esport, un truc barat consisteix a empolvorar pols de bicarbonat sòdic o pólvores de talc per la plantilla interior del calçat i deixar-los actuar tota la nit. També funciona amarar-les d’alcohol de 96º –el que s’utilitza com a desinfectant– i deixar-les assecar molt bé abans de tornar a utilitzar-les. I a algunes persones que pateixen podobromhidrosi els va bé utilitzar àcid bòric –que s’adquireix en farmàcies, drogueries o supermercats– per combatre’l, cosa que suprimeix també la pudor del calçat.