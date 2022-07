Preus rebaixats sobre grans marques. I, a més, amb descomptes que es mantenen tot l'any i fora de la campanya de les rebaixes. Aquest és l'esperit dels outlets i les grans superfícies comercials que ofereixen als consumidors la possibilitat d'adquirir productes i articles a preus molt inferiors als del mercat. La moda, tant per home, dona o infants, és la que capitalitza l'oferta més gran, però també és cert que cada vegada s'incorporen més sectors al negoci de l'outlet com pot ser el mobiliari, llar, joieria o perfumeria, entre d'altres. Coneix algunes de les millors propostes i beneficia't ja de les millors oportunitats.

Gran Jonquera, el centre de referència amb 50 botigues i 300 marques

El Gran Jonquera és el centre comercial on es pot practicar l'Outlet & Shopping al millor preu, amb més de 50 botigues i 300 marques a la teva disposició. Permet passar una estona agradable fent compres, o relaxar-se amb la família i els amics tot passejant per les seves botigues i gaudint dels seus serveis.

Es pot deixar el cotxe a l'aparcament subterrani gratuït, i pujar a descobrir els preus més baixos de la mà de Nike, Lefties, Mango, Desigual, Gap, Levi's, Geox, Etam, Jack&Jones, Guess o Only, i moltes altres marques de moda per a tots els gustos i edats.

Els visitants poden fer una pausa de les seves compres en un dels seus restaurants.

I si es necessita recuperar forces? Doncs es pot gaudir d'una pizza al restaurant La Tagliatella, degustar un bufet d'autoservei, o assaborir els millors gelats, entrepans, plats de cuina asiàtica o un bon arròs.

També es pot omplir la nevera o comprar tot el que es necessita per a la casa en el seu gran supermercat Escudero, amb productes de qualitat a un preu immillorable.

El Gran Jonquera està a només 30 minuts de Girona i obre cada dia, de 7.30 h a 23 h, fins i tot els festius!

Red Outlet, 300 metres quadrats per gaudir d'una experiència de compra única

A la província de Girona, prop de la Costa Brava, es pot trobar Red Outlet, un espai que sorprendrà els compradors des del primer moment. Té la particularitat d'estar ubicat dins d’una fàbrica de banyadors i biquinis, a la carretera de Llagostera a Caldes de Malavella.

Amb una àmplia zona d’aparcament, el consumidor podrà gaudir d’una experiència de compra única, ja que a més de vestits de bany i complements per a la platja, podrà trobar una àmplia selecció d’ofertes en pijames, roba de llar, sabates, roba esportiva, moda, mitjons i roba interior. Tot són primeres marques a preus rebaixats i que s'adeqüen a tots els gustos dels compradors i clients.

Algunes de les marques presents que són una referència en el seu sector són Red Point, Onades, Yerse, Naulover, Guasch, Diacar, Punto Blanco, Avirex, Rosso Ibiza i Burrito Blanco. A més, també ofereix una selecció dels millors complements també a preus notablement rebaixats i que es converteixen en grans oportunitats. Tot plegat està reunit en una superfície de 300 metres d'exposició on els compradors podran consultar la varietat de productes i talles.

El centre està obert cada dia de 10 matí a 2/4 de 9 de la nit, festius inclosos, excepte els dies 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener.

Outlet Social Palafolls, moda amb valor social

Les 7 botigues que la Fundació Molí d’en Puigvert gestiona a Palafolls, s’emmarquen dins d’un projecte d’integració laboral per a persones amb malaltia mental.

L’any 2002, la Fundació, en col·laboració amb la empresa Inditex, va obrir al carrer Major de Palafolls una botiga peculiar. Oferia roba outlet de les marques Massimo Dutti i Bershka i estava atesa per persones amb diagnosi de salut mental.

Vint anys més tard, el projecte s’ha consolidat com a model d’èxit per a la integració sòcio laboral de col·lectius vulnerables. D’una banda, Inditex ho ha expandit a altres territoris on col·labora amb diferents entitats locals. D’altra, la Fundació Molí ha continuat ampliant la seva oferta a Palafolls, fins a arribar a les 7 botigues que conformen Outlet Social: Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Yerse, Lola Casademunt i dos locals de la marca pròpia Fora de Sèrie.

Es tracta d'establiments amplis, lluminosos i confortables, on els clients trobaran moda de temporades anteriors a preus amb una reducció mínima d’un 35% respecte a l’original. Aquests descomptes poden ampliar-se amb les promocions que de forma permanent aplica cada marca. Així, a la temporada d’estiu, poden arribar fins al 70% sobre el primer preu.

Les 7 botigues d’Outlet Social estan a Palafolls, al costat de Blanes i a només mitja hora de Girona capital. Es poden consultar adreces i horaris a la seva web.