Durant l’estiu s’han d’extremar les mesures d’higiene i de neteja a la llar. I en ocasions és necessari recórrer a un arsenal de productes de neteja. La cadena Leroy Merlin ha llançat el que pot ser una solució per a uns mesos estiuencs nets a la llar. Es tracta del pack de quatre netejadors multiusos Sanytol, vàlid per a totes les superfícies.

Aquests són els detalls d’aquests productes de neteja de Leroy Merlin, que a més, tenen un temptador format estalvi.

Adeu al lleixiu

El pack de 4 netejadors desinfectants multiusos de Sanytol neteja i desinfecta sense necessitat de recórrer al lleixiu. Per tant, no desprèn vapors nocius ni descoloreix.. Tampoc conté fosfats, ftalats ni disruptors endocrins. Elimina el 99,9% de gèrmens i les pudors (deixa una agradable aroma a eucaliptus). A més, neutralitza al·lergògens com els àcars de la pols, de gats, espores de floridura i pol·len.

Totes les superfícies

És apte per a totes les superfícies, incloses les sempre delicades parquet i marbre. Apte per a tota mena de terres i superfícies, fins i tot delicats com parquet i marbre.

¿Com s’ha de manipular?

Cada pot té un contingut de 750 ml. Al manipular s’ha de procurar sempre una bona ventilació per evitar que es formi vapor. Convé rentar-se les mans i altres zones exposades amb un sabó suau i amb aigua abans de menjar, beure i fumar. Els envasos s’han de mantenir tancats a l’acabar el seu ús. S’han de conservar en un lloc fresc i ben ventilat.

¿Quant costa?

El pack de 4 netejadors costa 11,79 euros, un preu molt assequible. Es pot comprar a la web de Leroy Merlin, que te l’envia a qualsevol lloc d’Espanya.