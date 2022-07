Posar-se en forma a casa no requereix una especial parafernàlia, tot i que molts han optat per muntar-se un minigimnàs amb algunes màquines de musculació i fitnes. Els supermercats Lidl han llançat un impactant producte que farà les delícies dels ‘músculats’, tot i que amb un preu que no és l’habitual en aquesta cadena alemanya.

Aquest artefacte posarà a to músculs de mig cos. Es tracta d’una màquina de rem d’una de les principals proveïdores de Lidl, l’empresa Crivit. El preu pot acabar sent el principal obstacle per a la butxaca dels aficionats al ‘gym’. La màquina de rem de Crivit es ven a 319,99 euros i només està disponible online. Músculs ¿Quins músculs s’activen amb la màquina? No faltarà el graciós que dirà que amb aquesta màquina de rem posaràs en forma músculs que no sabies que existien. Entre les zones que més es treballen amb el dispositiu hi ha esquena, espatlles, pectorals, tríceps, bíceps i abdomen. Es poden escollir vuit funcions, 12 programes d’entrenament i 10 nivells de resistència. Una màquina ideal per posar-se en forma gratuïta durant molt temps. I amb una garantia de tres anys. Es poden controlar a més les dades sobre temps d’entrenament, distància recorreguda, pulsacions o calories cremades. Entre els accessoris que ofereix, la màquina de rem de Lidl té corretges ajustables per als peus, un seient amb rodament de boles, un suport per a la ‘tablet’ i empunyadures ergonòmiques. Pesa 35 quilos i es pot plegar. Muntada fa 223 x 58 x 106 cm. Plegada es redueix fins a 118 x 58 x 146 cm.