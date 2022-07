Poques coses hi ha tan castisses com el càntir. O la bota o el porró. Que tenen molt a veure, perquè els tres són recipients que serveixen per allotjar líquids i beure-hi.

La bota és una petaca de pell adobada en forma de llàgrima que està recoberta de peix al seu interior per impermeabilitzar-la. Manté les propietats del líquid, generalment vi, intactes, ja que és opaca. És manejable, resistent als cops i s’utilitza generalment en zones rurals per beure. El mecanisme és simple: amb una mà s’alça la bota i amb l’altra, s’estreny perquè el líquid surti pel broc. Porró de vidre i càntir De mecanisme similar, el porró és transparent i també sol allotjar vi o algun licor similar. Al contrari que la bota, només requereix una mà per utilitzar-lo, però alhora és més fràgil, ja que sol estar fet de vidre. Igual de fràgil que l’anterior, el càntir, fet de ceràmica, no només emmagatzema líquid, generalment aigua, sinó que a més... la refreda. Aquesta és la gran diferència amb la bota i el porró. En aquest cas, l’aigua es filtra pels porus de l’argila i en contacte amb l’ambient exterior s’evapora, refredant la que queda dins.