A les portes d’un estiu en què s’anuncia la proliferació de plagues d’insectes i rosegadors, convé anar preparant l’arsenal per prevenir i combatre l’arribada d’inquilins indesitjats a les nostres llars. I un dels més repudiats, sens dubte, són els escarbats.

Un dels aliats per evitar la seva molesta presència és present a les nostres cuines i en la nostra realitat més quotidiana: el cafè. Aquells que el prenen molt, sense les modernes càpsules, poden aprofitar una porció per atraure aquests insectes i barrejar-ho amb verí per acabar amb la seva presència. I és que tant l’aroma del cafè com el de la canyella són molt atraients per a aquests bitxos.

Trampa efectiva

N’hi ha prou de barrejar el cafè amb una mica d’àcid bòric i una culleradeta de sucre i deixar la barreja en un flascó, preferentment de boca ampla, omplert a mitges amb aigua. Deixant el recipient a la zona pròxima on s’han vist els escarbats, n’hi ha prou de tenir paciència i acudir a revisar la trampa per comprovar que ha aconseguit el seu objectiu en qüestió d’hores o pocs dies. Caldrà repetir l’operació fins a acabar amb la molesta presència d’aquests insectes i mirar de mantenir la cuina el més neta possible per evitar que tornin a aparèixer per casa.