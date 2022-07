Que no et surt, que és impossible que l'eyeliner estigui igual en els dos ulls. O una de les cues està més amunt que l'altre, o és més llarg, o més gruixut. I quan estàs a punt d'aconseguir-ho, però l'emboliques amb el paperet per rematar-ho? Avui volem ajudar-te en la missió (gairebé) impossible d'aconseguir l'eyeliner que esperes. Perquè totes necessitem aquest post!

Ai, l'eyeliner

Des que descobrim l'eyeliner ens enamorem d'ell, i quan el veiem en rostres tan icònics com Brigitte Bardot, encara més. Però de l'amor hem passat moltes vegades a l'odi perquè els seus resultats fantasmagòrics han despertat grans dosis de frustració compartida. No obstant això, la millor manera de superar els nostres reptes és plantant-los cara i en aquest petit repte no serà diferent. I per a tot el millor és conèixer. A Belleza Activa hem dedicat unes quantes entrades a aquest protagonista. Aquí, per exemple, descobriràs quin és l'eyeliner que millor li queda a la teva cara segons el tipus de rostre.

Tres tipus, tres acabats

Si has passejat per les botigues de cosmètica buscant un aliat per al delineat perfecte, hauràs advertit que no tots són ideals.

Líquid . D'aplicació ràpida i precisa, triomfa en el mercat en format retolador, que facilita per a moltes la seva aplicació.

. D'aplicació ràpida i precisa, triomfa en el mercat en format retolador, que facilita per a moltes la seva aplicació. En crema o en gel, aplicat amb un pinzell fi bisellat . Malgrat el que pugui semblar, la forma del pinzell facilita l'aplicació del pigment.

. Malgrat el que pugui semblar, la forma del pinzell facilita l'aplicació del pigment. De mina, o bé el llapis o en format automàtic. El resultat és més natural i difuminat i es llisca sobre la pell de manera cremosa.

Les claus de la seva aplicació

Una vegada hem triat el tipus de cosmètic per a realitzar l'eyeliner, ens endinsem en l'epicentre del nostre post: la metodologia. L'eyeliner ve després de la base de maquillatge, del corrector i il·luminador i després del make up dels ulls (després de les pestanyes i de tenyir de colors les parpelles amb les ombres). Això sí, abans de la màscara.