Mai ens cansarem de repetir-ho: la higiene és la base de qualsevol rutina de cura i de bellesa. Alliberar el cutis d'impureses i de restes de maquillatge és indispensable perquè la pell respiri i els productes facials facin el seu efecte.

La importància de la neteja facial

Arriba l'estiu i amb ell es relaxen les rutines de cura. Algunes nits arribem més tard de l'habitual i sorgeix la temptació d'anar a dormir sense desmaquillar-nos o de no seguir la rutina de cura completa. Altres vegades, ens convencem que no hem utilitzat cap cosmètic, que hem sortit amb la cara rentada, aprofitant que està bronzejada i que ens sentim maques.

No obstant això, encara que no ens maquillem, és igualment necessari desmaquillar-se. N'hi ha prou amb passar un cotó pel rostre sense maquillar per comprovar la presència de restes de maquillatge i impureses en la nostra cara. És indispensable alliberar de tota brutícia el rostre, abans d'aglutinar els productes.

Què suposa no netejar el rostre? Que les partícules de brutícia s'acumulin sent el bressol perfecte perquè sorgeixin imperfeccions i grans. A més, la pell bruta no llueix radiant sinó que adquireix un to apagat i cansat.