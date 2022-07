Si després de la tempesta ve la calma, després de la festa, la ressaca. Després de dos anys de pandèmia, teníem moltes ganes de tornar a celebrar la vida amb familiars i amics. Els nostres calendaris s'han omplert d'esdeveniments com aniversaris, comiats i noces, ocasions en les quals acostumem a beure més que de costum. I encara que ho intueixis en el moment, l'última copa de la nit o el xarrup que no vas voler rebutjar de la teva amiga estarà molt present en el teu rostre l'endemà. El maquillatge que no et vas treure per mandra i el cutis deshidratat i enrogit et tornaran a recordar que l'alcohol és un mal company per a la cura de la pell. I ho saps, però com a totes ens ha passat i a algunes de nosaltres ens passarà, val més que tinguem a mà un arsenal de remeis. Heus aquí alguns trucs beauty per esborrar la ressaca del teu rostre.

El rastre de la festa en el rostre Què ens dona la ressaca? Molta set, però no només per dins, la nostra pell pateix deshidratació i en sintonia un to apagat i tirant. A més la ingesta d'alcohol complica agafar el son i el descans i això també es manifesta en el rostre en forma de bosses i d'inflor. Has notat que la cara està enrogida després d'una nit d'excés d'alcohol? Es deu a la dilatació dels vasos sanguinis, que es manifesta quan el mateix organisme s'esforça a alliberar dels porus les toxines ingerides. Com assenyala l'especialista Carmen Navarro, aquesta irritació, que pot anar acompanyada de l'aparició de grans, pot persistir fins a setmanes. Però no només això, i és que l'alcohol paralitza la producció de glòbuls vermells i blancs, fent que la pell estigui més vulnerable i en sintonia més sensible a patir infeccions. Es poden tornar fins i tot més seques o sensibles. I encara que no ho veiem, segons la consultora estatunidenca CACI, la pell de les dones es recupera de forma més lenta que la dels homes. En les persones menors de 40 anys, els signes de la ressaca en la pell es poden allargar fins a dues setmanes i quan superem aquesta barrera es pot prolongar fins al mes. Així que és normal que l'alcohol no sigui un bon convidat en una rutina saludable, tampoc si parlem de la nostra pell en concret. Operació: renéixer el rostre Quan ens aixequem després d'una nit de festa, sabem el que necessitem: una bona dutxa i molta aigua. L'operació recover implica revitalitzar l'organisme amb hidratació i vitamines per dins i per fora. Neteja a fons . Si pensem en un rostre amb ressaca, ens l'imaginarem sempre amb restes de maquillatge del dia anterior. I és que en nits de festa, la mandra acostuma a guanyar la batalla i apareixem l'endemà com un quadre de Dalí : màscara correguda i un pintallavis que penses que perquè dura tant. Així que el primer que cal fer és alliberar el cutis de restes de cosmètics i de les toxines, fent servir el teu cosmètic d'higiene facial. Però realitza una neteja profunda: et recomanem un píling per garantir que el fet de renéixer sigui tal qual, i que puguis eliminar les toxines dels porus.

El despertar del rostre . La deshidratació que sentim quan estem de ressaca i que alleugem en beure molta aigua, també la sent la nostra pell. Premia el rostre amb productes hidratants que ens ajudin a combatre la sequedat, la falta de lluentor i la tibantor. Aprofita l'ocasió per aportar una hidratació profunda.

El moment dels productes flash . Per combatre la factura que li ha passat la ressaca al teu cutis, confia en productes flash de doble acció que aportin lluminositat i vitalitat al teu rostre. Existeix un gran ventall de cosmètics que aporten una gran dosi de vitamines per evitar l'efecte cansament i estrès del rostre. Són fórmules antioxidants i energitzats que recarreguen la nostra pell.

Marxant un contorn d'ulls! Per alleujar la fatiga de la mirada i esborrar els signes del cansament, és imprescindible un bon cosmètic per a la zona del contorn d'ulls, que atenuï les bosses i la inflor, i fomenti l'efecte bona cara. Maquillatge postressaca Encara que després de veure't en el mirall, creus que necessites un desplegament de cosmètics, no és així: en aquests casos és molt recomanable el menys és més, però saber què necessites. Corrector, et necessito . L'aliat de maquillatge que millor t'anirà per esborrar el cansament dels teus ulls, després del contorn, és el corrector. I més, si combines el verd (per esborrar les rojors) amb un groc per neutralitzar els tons morats de les ulleres.

Millor BB Cream que base perquè és molt més lleugera . Odiaràs la idea de tornar a tapar la teva pell amb una base de maquillatge: la pell està sensible, aposta per un cosmètic hidratant amb color que proporcioni un efecte unificador perquè doni un plus d'hidratació i de lluminositat.

Un toc de coloret . Sempre que parlem de tips per lluir una bona cara pensem en aquest cosmètic, ideal per potenciar la sensació d'un cutis radiant.

. Sempre que parlem de tips per lluir una bona cara pensem en aquest cosmètic, ideal per potenciar la sensació d'un cutis radiant. Toc de rímel. La màscara de pestanyes sempre és imprescindible, aplica-la sobre ombres de colors clars o un eyeliner marró, descarta les ombres de tons forts i el negre perquè només farà que les faccions estiguin més endurides i els signes de la ressaca es faran més evidents.